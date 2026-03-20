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Японцы критикуют Трампа за шутку о Перл-Харборе

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  • 20.03.2026, 16:59
  • 7,362
Японцы критикуют Трампа за шутку о Перл-Харборе

Высказывание прозвучало на встрече с главой японского правительства.

Шутка президента США Дональда Трампа о Перл-Харборе вызвала резкую реакцию среди японских учёных, политиков и The New York Times.

Высказывание прозвучало во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Отвечая на вопрос японского журналиста о том, почему союзники не были заранее уведомлены об атаке на Иран, Трамп в шутливой форме заявил, что «хотел сюрприза», добавив: «Кто лучше знает о сюрпризе, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?»

Часть японских экспертов раскритиковала Трампа за неуместное упоминание болезненной темы Второй мировой войны. При этом некоторые возложили ответственность и на Такаичи, отметив, что она могла бы отреагировать на подобное высказывание.

Также в Японии выражают обеспокоенность тем, что подобные заявления могут негативно сказаться на отношениях между Токио и Вашингтоном.

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