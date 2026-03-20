Лояльные режиму Лукашенко эксперты пророчат огромный дефицит рабочих рук 19 20.03.2026, 17:28

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иллюстративное фото

Потребность Беларуси в рабочей силе в 2026–2030 годах превысит 300 тысяч человек.

При этом около 17% дефицита власти рассчитывают покрыть за счёт привлечения трудовых мигрантов. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре лояльных к режиму Лукашенко экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает primepress.by.

Эксперты отмечают, что за последние десять лет спрос на работников в стране стабильно рос: если в начале 2016 года насчитывалось около 28 тысяч вакансий, то к 2021 году их стало уже 72 тысячи. К концу 2025 года потребность в кадрах достигла 164 тысяч.

По оценкам ЕАБР, давление на рынок труда в ближайшие годы будет только усиливаться. Среди причин — перераспределение работников из сельской местности и промышленности в сферу услуг, что приводит к дисбалансу между отраслями. Согласно прогнозам правительства, общий кадровый дефицит в 2026–2030 годах превысит 300 тысяч человек.

В этих условиях одним из ключевых инструментов становится привлечение иностранной рабочей силы. Госпрограмма «Сбалансированный рынок труда» предусматривает привлечение около 50 тысяч мигрантов за пять лет, что позволит закрыть примерно 17% потребности в кадрах.

Также в обзоре отмечается, что в 2023–2025 годах в Беларуси упростили правила найма иностранных работников. В частности, с июля 2023 года отдельные категории иностранцев, включая выпускников белорусских вузов и сезонных работников, могут трудоустраиваться без специальных разрешений.

В результате поток трудовых мигрантов заметно вырос: если в 2021–2023 годах ежегодно в страну приезжали 11–14 тысяч работников, то в 2024 году их число увеличилось почти до 34 тысяч. Таким образом, миграция становится одним из ключевых способов компенсировать нехватку рабочей силы.

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