ВСУ почти полностью освободили Купянск 3 20.03.2026, 17:53

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Российские оккупанты, прятавшиеся в центральной районной больнице, ликвидированы.

Z-блогер Владимир Романов заявил, что населенный пункт Купянск в Харьковской области «почти полностью занят ВСУ», об этом он написал в своем Telegram-канале 20 марта.

По словам Романова, украинские военные проводят зачистку оставшейся северной части Купянска.

«Купянск, Украина. Населённый пункт почти полностью под контролем ВСУ. На фоне информационной тишины со стороны Минобороны РФ украинские силы зачищают северный участок. Бойцы, находившиеся в ЦРБ, погибли», — написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комплекс Центральной районной больницы считался одним из ключевых опорных пунктов российских войск в Купянске. По данным издания, военные длительное время укрывались в подвалах, находясь под постоянными ударами украинских дронов и артиллерии.

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