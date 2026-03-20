«Лукойл» стал убыточным впервые в истории компании 2 20.03.2026, 18:17

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Даже в конце 1990-х компания оставался надежной «денежной машиной».

«Лукойл» — крупнейшая частная нефтяная компания России — в 2025 году получил чистый убыток в размере ‌1,059 триллиона рублей, следует из опубликованной в пятницу отчетности по МСФО, пишет The Moscow Times.

В минус по итогам года принадлежащий миллиардеру Вагиту Алекперову «Лукойл» сработал впервые за три десятилетия своей истории. В прошлом компания, на которую приходится около 15% всей нефтедобычи в стране, получала квартальные убытки (45,9 млрд рублей в январе–марте 2020 года, 65 млрд рублей в сентябре–декабре 2015 года), но к концу года всегда выходила на прибыль.

Даже в конце 1990х, когда цена российской нефти падала ниже $10 за баррель, «Лукойл» оставался надежной «денежной машиной»: в 1998 году он получил $729 млн чистой прибыли, а в 1999-м — $1,062 млрд (по стандартам US GAAP, которые тогда использовала компания).

В кризис 2020 года, когда пандемия обрушила мировой нефтяной рынок, «Лукойл» смог заработать 15,2 млрд рублей. А в 2015 году, когда Россия столкнулась с первой волной санкций за аннексию Крыма, он получил 291,1 млрд рублей чистой прибыли.

Убыток «Лукойла» обусловлен тем, что компания списала зарубежные активы на 1,66 трлн рублей, отмечают аналитики ПСБ. Речь идет о месторождениях, нефтезаводах и АЗС в 11 странах мира — от Европы до Латинской Америки, которые, по оценкам Альфа-банка, обеспечивали «Лукойлу» 15-17% добычи и четверть совокупного объема нефтепераработки.

После того, как компания попала под блокирующие санкции США, деятельность ее зарубежных «дочек» оказалась парализована. А многочисленные попытки продать иностранную сеть балансовой стоимостью $22 млрд пока так и не получили одобрения американского Минфина.

Выручка «Лукойла» по итогам прошлого года сократилась на 15%, до 3,77 трлн рублей; прибыль до налогов, процентов и аммортизации (EBITDA) — на 36%, до 892 млрд рублей, а операционная прибыль — вдвое, до 527 млрд. Это результат низких рублевых цен на нефть и простоев НПЗ «из-за внешних воздействий», пишут аналитики ПСБ.

«Снижение выручки связано с низкими ценами на российскую нефть в прошлом году, увеличением дисконта нефти Urals к эталонным зарубежным сортам, санкциями против танкерного флота и санкциями против самой корпорации, повлиявшими на сокращение ею экспорта нефти и нефтепродуктов», — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Результаты «Лукойла» — «слабые», хотя и «ожидаемые», подчеркивает она.

Ключевым фактором для будущего «Лукойла» остается судьба зарубежных активов — цена продажи, в какие сроки они будут реализованы, и как «Лукойл» получит и будет использовать денежные средства от продажи, пишут аналитики ПСБ.

Изначально «Лукойл» планировал продать свои зарубежные активы компании Gunvor, которую основал близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко. Однако сделка сорвалась после того, как Минфин США назвал Gunvor «марионеткой Кремля».

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