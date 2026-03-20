Трамп назвал НАТО «бумажным тигром»17
- 20.03.2026, 18:31
- 6,372
Президент США раскритиковал союзников по Альянсу.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил союзников по НАТО в нежелании участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, именно блокировка пролива стала ключевым фактором роста мировых цен на нефть.
«Они не хотят способствовать открытию Ормузского пролива — простого военного манёвра, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Для них это легко и с минимальным риском. ТРУСЫ, и мы будем ПОМНИТЬ!» — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что многие страны не были заранее проинформированы о начале военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. На фоне критики Вашингтона Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Япония и Канада заявили о готовности участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что подобные действия возможны только при условии прекращения боевых действий. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе также подчеркнул, что приоритетом остаются соблюдение международного права и деэскалация конфликта.