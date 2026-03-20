Белорусов предупредили о «цифровых двойниках»5
- 20.03.2026, 18:47
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Как от них защититься?
В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома предупредили о новой схеме мошенничества — создании так называемых «цифровых двойников» на основе данных пользователей.
Как пояснили в милиции, злоумышленники собирают информацию из открытых источников — лайки, фотографии, комментарии — и формируют на их основе виртуальный образ человека.
По словам правоохранителей, такие «двойники» используются для различных преступлений. В частности, от имени жертвы могут вымогать деньги у её знакомых, распространять ложную информацию или компромат, а также проводить финансовые операции, пользуясь доверием к человеку.
Чтобы снизить риски, в милиции советуют соблюдать базовые меры безопасности: не публиковать личные данные в открытом доступе, включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и не реагировать на подозрительные сообщения и просьбы.