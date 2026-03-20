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Признанный погибшим боец ВСУ пришел на собственную могилу

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  • 20.03.2026, 18:57
  • 9,472
Признанный погибшим боец ВСУ пришел на собственную могилу

Назар Далецкий четыре года пробыл в российском плену.

Украинский военнослужащий из Львовщины Назар Далецкий после почти четырёх лет российского плена вернулся домой и в первый же день пришёл на собственную могилу, пишет издание nta.ua.

Назара Далецкого освободили во время обмена военнопленными 5 февраля. Тогда он узнал, что несколько лет назад его родные, оказывается, похоронили другого человека, так как ДНК-экспертиза ошибочно показала совпадение. Официально он считался умершим.

Приехав в родное село Великий Дорошев во Львовской области, Далецкий посетил кладбище, где находится его «могила». Украинский флаг оттуда уже убрали, а останки неизвестного солдата выкопали для эксгумации. Назар отметил, что не каждому приходится увидеть собственное погребение и узнать, кто по тебе скорбел.

Его мать узнала о возвращении сына 5 февраля, когда ей позвонили. Она не могла сдержать эмоций и сказала, что очень долго ждала этого момента.

Далецкий попал в плен в мае 2022 года во время боев на востоке Украины. В плену его избивали, и он сильно похудел. В то же время украинская система идентификации погибших перегружена, поэтому случаются ошибки, в том числе с ДНК.

Это первый известный случай, когда солдата считали погибшим и даже похоронили, но он оказался живым. Государство признало ошибку и не будет требовать возврата выплаченной семье компенсации.

Чтобы официально восстановить статус Назара Далецкого, суд должен признать, что он жив.

Когда Далецкий вернулся в деревню, его встречали десятки людей. Некоторые даже сомневались, действительно ли это он. В семье шутят, что у него теперь «две жизни», а день его возвращения будут отмечать как новый день рождения.

Символично, что комната, где сейчас он сидит среди родственников и празднует возвращение, несколько лет назад была местом, где стоял его гроб во время похорон.

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