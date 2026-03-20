«Вы выиграли торги» 2 20.03.2026, 19:08

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Белоруска получила квартиру в Польше на аукционе, отремонтировала и теперь экономит на аренде.

Квартиру в Польше Виктория (имя изменено) снимает всего за тысячу злотых — это уже с коммунальными услугами. Дело в том, что это не коммерческая аренда, а съем жилья из фонда муниципалитета. Пользоваться квартирой беларуска сможет пожизненно и даже передать право пользования по наследству. Жилье она получила на аукционе. О том, как ей это удалось, женщина рассказала MOST.

Виктория переехала в Польшу в 2021 году вместе с ребенком. Они живут в Хожуве — это в Силезском воеводстве. Длительное время семья арендовала жилье у частного собственника. Но случайно женщина узнала, что в городе немало пустующих квартир, которые администрация (ужонд) сдает в пожизненную аренду на весьма привлекательных условиях.

«Если запастись терпением, обязательно что-то хорошее попадется»

Арендная плата определяется в ходе аукциона. Договор с победителем аукциона заключается на неопределенный срок, а ставка фиксируется на весь период аренды и может изменяться только в соответствии с уровнем инфляции в стране.

Кроме того, такой договор допускает переход права аренды: после смерти арендатора человек, зарегистрированный и проживавший вместе с ним, может вступить в договор и продолжить аренду на тех же условиях, если соответствует текущим требованиям законодательства.

Однако есть важный нюанс: квартиры находятся в плачевном состоянии и требуют капитального ремонта. В некоторых из них сохранились старые печи, которыми когда-то отапливали помещения углем, а где-то отсутствует даже канализация — базовые удобства вынесены в общий коридор.

Когда-то эти дома строились местными промышленными предприятиями для своих работников. Но со временем заводы закрылись по экологическим причинам, люди разъехались — и жилье постепенно опустело.

Виктория говорит, что сейчас доступно около 300 квартир.

— В списке есть квартиры подороже, которые не требуют серьезного ремонта, а есть совсем дешевенькие — по 3,5 злотого за квадратный метр. Выбрать есть из чего. Если запастись терпением и месяц, два, три походить и посмотреть — обязательно что-то подходящее [попадется].

Девять месяцев на капитальный ремонт

Принять участие в аукционе, по словам Виктории, достаточно просто. Для этого ей понадобилось всего три документа: вид на жительство, справка о доходах брутто за последние три месяца, а также подтверждение отсутствия жилья в собственности.

Документы вместе с заявлением на участие в аукционе женщина подала в ужонд, а после пришла на торги в назначенное время.

— Дама, которая проводила аукцион, назвала адрес квартиры и спросила, кто даст больше за метр квадратный. На мою квартиру из желающих была только я. Соответственно, я подняла руку. Она стукнула молоточком и сказала: «Вы выиграли торги». И начала готовить для меня документы.

Если на одну квартиру претендует несколько человек, то ставка повышается на 10% на каждом шаге — до тех пор, пока один не будет определен победитель.

Еще одним важным условием аренды является обязательный ремонт. Сразу после аукциона с победителем подписывается специальное соглашение с подробным перечнем работ, которые необходимо выполнить. На проведение ремонта арендатору отводится девять месяцев.

— Нужно изменить тип отопления. Его [чаще] меняют на электрическое, газовое — скорее экзотика, потому что в этих домах газа обычно нет, — говорит Виктория. — Еще [нужно провести] электрику и канализацию.

Квартиру обустроила со свалки

Площадь квартиры, которую выбрала Виктория, — 41 кв. метр. Отделочные работы она делала своими силами. За помощью обращалась только при разведении проводки и подведении канализации.

— Канализации не было, нужно было пробивать. Хорошо, что под моей [уборной] не сосед, а свободное пространство. Получилось выпустить канализационную трубу наружу и подключиться к трубе соседа. Таким образом минимизировали расходы и проблемы, — рассказывает она.

Также в квартире возвели стену, чтобы разделить большую комнату на две изолированные — для Виктории и ее сына.

На тот момент у женщины не было стабильной работы, поэтому она всячески старалась экономить и находила дешевые варианты или вовсе бесплатные.

— Некоторые материалы брала на olx.pl бесплатно — остатки после ремонта. Мебель покупала бэушную. Ничего дорогостоящего в моей квартире нет абсолютно. Я бы сказала, что она со свалки обустроена, — смеется женщина.

В общей сложности ремонт занял пять месяцев. На его приемку пришла комиссия из ужонда — три человека, среди которых были сантехник и электрик. Они тщательно проверили выполненные работы на соответствие нормам и договору — и выдали положительное заключение.

Ремонт, покупка мебели и услуги специалистов обошлись Виктории примерно в 20 тыс. злотых.

«Страшно сделать первый шаг»

Рядом с домом Виктории находится парк, из окна открывается приятный вид.

Ежемесячно за аренду собеседница платит не более тысячи злотых. В эту сумму входят аренда, вода, вывоз мусора и электричество. Последнее занимает большую часть. По подсчетам Виктории, летом выходит около 300 злотых, а зимой из-за отопления — 800-900.

— О своем решении я, конечно, не жалею. Всех своих новых знакомых, которые снимают здесь жилье и платят по 3 тыс. злотых я уговариваю решиться на такой шаг и показываю, что ничего страшного нет, — говорит она. — Страшно сделать первый шаг, а когда начинаешь смотреть квартиры — начинаешь вникать.

Не первый опыт

У Виктории уже был подобный опыт. Ранее ее партнер взял в аренду такую квартиру, где они должны были жить все вместе. Женщина вспоминает, что исходное состояние не было «таким фатальным» — и ремонт удалось завершить менее чем за два месяца, несмотря на большую площадь. На материалы и мебель пара тогда потратила всего 10 тыс. злотых.

Однако со временем они приняли решение разъехаться, чтобы сохранить отношения: из-за уже сформировавшихся бытовых привычек ужиться оказалось непросто. Они решили вернуть квартиру администрации, а взамен найти себе две маленькие и получить их на аукционе. Виктория так и сделала. А партнер пошел чуть другим путем — совершил обмен.

— Одна семья беларусов искала квартиру, в которой была бы комната для ребенка и в которой было бы как можно меньше ремонта. Они пришли, посмотрели — наша квартира им подошла, — рассказывает женщина.

В итоге схема обмена выглядела так: семья беларусов получила небольшую квартиру от администрации и подала заявление на обмен с партнером Виктории. Он сделал в новой квартире ремонт, а беларусы компенсировали понесенные расходы.

После этого обе стороны формально вернули квартиры администрации, которая переоформила документы.

Женщина в возрасте из Белостока и матери-одиночки из Варшавы

Виктории известны и другие случаи, когда беларусы целенаправленно переезжали в Хожув, например из Варшавы, чтобы получить такую квартиру, сделать ремонт и в будущем экономить на аренде. По ее словам, чаще всего на это решаются одинокие женщины или матери-одиночки.

— Из Белостока приехала женщина в возрасте. Отремонтировала квартиру своими силами — и тоже уже живет здесь, — рассказывает она. — В общем, люди приезжают, потому что не везде в Польше можно взять хотя бы такое брошенное жилье и таким образом сэкономить на аренде.

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