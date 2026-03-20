«Лукашенко знатно прищемили хвост»10
- 20.03.2026, 19:28
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Диктатору уже давно никто не верит.
Лукашенко сдал назад, пообещав вернуть Польше и Литве фуры.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказались о решении диктатора. Приводим некоторые из них:
«Так конечно он обещает. Вы ему не варите что ли?»
«Как задолбал уже этот театр комедии одного актёра!»
«Слово шкловского ничего не стоит»
«Ненаклоняемого снова поставили на четыре кости?»
«Уверен, что фуры отдадут. Но по старой колхозной практике будет слито всё топливо, заменены аккумуляторы, выдраны магнитолы, заменены шины, и даже блоки электроники. А теперь о главном: и полякам и литовцам наука на всю жизнь. Не связывайтесь с Лукой! Вообще никак, и никогда, при этой власти.
Пусть сами покупают новые грузовики и сами возят. И ещё в свете последних событий: колхознику знатно хвост прищемили, обложили как борова перед забоем! Санкции ещё как работают! Хорошо что людей выпустили, но это далеко не конец...»