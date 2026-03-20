США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток

США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток3
- 20.03.2026, 20:25
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Войска отправили на три недели раньше запланированного срока.
США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного, сообщает Reuters,
По словам трех американских чиновников, речь идет, в частности, о развертывании десантного корабля USS Boxer вместе с экспедиционным подразделением морской пехоты и сопроводительным военным кораблем.
Один из источников отметил, что часть военных отправляют примерно на три недели раньше графика.
При этом собеседники издания не уточнили, какие именно задачи будут выполнять дополнительные силы в регионе.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «не отправляет войска никуда», но добавил, что в случае такого решения не будет сообщать об этом публично.