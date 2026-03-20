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США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток

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  • 20.03.2026, 20:25
  • 1,896
США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток

Войска отправили на три недели раньше запланированного срока.

США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного, сообщает Reuters,

По словам трех американских чиновников, речь идет, в частности, о развертывании десантного корабля USS Boxer вместе с экспедиционным подразделением морской пехоты и сопроводительным военным кораблем.

Один из источников отметил, что часть военных отправляют примерно на три недели раньше графика.

При этом собеседники издания не уточнили, какие именно задачи будут выполнять дополнительные силы в регионе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «не отправляет войска никуда», но добавил, что в случае такого решения не будет сообщать об этом публично.

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