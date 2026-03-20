ВСУ провели масштабный мото-бронештурм возле Лимана

ВСУ провели масштабный мото-бронештурм возле Лимана2
- 20.03.2026, 23:51
Украинские бойцы «вывели из игры» более 40 россиян и много техники.
С приходом весны на фронт постепенно возвращаются механизированные штурмы. В украинской 66-й ОМБр рассказали, что отбили один из таких в районе Лимана в Донецкой области.
К нему россияне привлекли десятки единиц бронетехники и пехотинцев — воспользовавшись ухудшением погоды, они решили прорвать оборону ВСУ, рассказывают защитники.
К этой атаке были привлечены 50 мотоциклов и квадроциклов, бронетехника и много российской пехоты. ВСУ «вывели из игры» 43 оккупантов, шесть единиц бронетехники — некоторые уничтожены, некоторые поражены, преимущественно БМП-3 и БТР-82 — 10 квадроциклов и пять мотоциклов. Защитники рассказывают, что некоторые россияне начали отступать, даже не приблизившись к переднему краю.
«Планы тех, кто все же решился пойти на штурм, подразделения 66-й ОМБр совместно с подразделениями Третьего армейского корпуса и 20-й бригады беспилотных систем К-2 разрушили полностью», — сообщили в бригаде.