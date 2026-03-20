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Как на Пасху покрасить яйца в невероятный желтый цвет без покупных красителей

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  • 20.03.2026, 20:48
  • 4,804
Как на Пасху покрасить яйца в невероятный желтый цвет без покупных красителей

Понадобится специя.

Во время подготовки к Пасхе нужно позаботиться не только о выпекании вкусной паски, но и о еще одном важном атрибуте этого праздника — крашанках.

Яйца на Пасху можно покрасить покупными красителями или использовать натуральные аналоги, которые точно есть дома. Яйца синего цвета получатся, если их красить краснокочанной капустой. А вот если нужно получить желтые яйца, поможет куркума.

Чтобы результат был удачным, следует заранее подготовить яйца. Хорошо промойте их и протрите уксусом. Это поможет краске лечь ровно, без пятен. А для того чтобы скорлупа не треснула во время варки, заранее достаньте яйца из холодильника и опускайте их в холодную воду, а не в кипяток.

1. Налейте в кастрюлю один литр воды.

2. Добавьте одну столовую ложку соли, три столовых ложки куркумы, две столовых ложки уксуса и перемешайте.

3. Аккуратно выложите яйца так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

4. Доведите до кипения и варите около 8 минут.

5. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте яйца в отваре еще на время. Чем дольше они настаиваются, тем насыщеннее будет цвет. Готовые яйца достаньте, дайте высохнуть и по желанию натрите небольшим количеством масла для блеска.

Отвар из куркумы можно использовать повторно. Если добавить к нему каркаде, получится необычный оливковый оттенок для следующей партии пасхальных яиц.

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