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В Беларуси запретили опасные биодобавки из России и Венгрии

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  • 20.03.2026, 20:59
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В Беларуси запретили опасные биодобавки из России и Венгрии

Об этом сообщил Минздрав.

Опасные БАДы запретили в Беларуси, сообщает Минздрав. Так 18 марта заместитель Министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач принял решение о временном запрете на ввоз и обращение на территории страны ряда биологически активных добавок к пище производства России и Венгрии.

Под запрет попали добавки «Биотин +» и «Витамин D3 + K2» производства российского предприятия ООО «ВинЛабНутришн», а также добавка SNT Vitamin D-3 («СНТ Витамин Д-3») венгерской компании BEDECO Kft.

Основанием для введения ограничений стало превышение содержания витамина D3 в суточной дозе этих продуктов от 3,3 до 33,3 раза. Специалисты оценили такую концентрацию как потенциально опасную для здоровья.

В связи с этим импортеры и поставщики — в том числе компании ООО «ОЗОН Маркет Бел», ООО «ИМВБРБ», ООО «Терминал Сити» и другие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществлявшие ввоз и продажу продукции на территории страны, включая маркетплейсы Wildberries и Ozon, обязаны:

- не допускать выпуска запрещенной продукции в обращение;

- вернуть или утилизировать запрещенные добавки;

- в течение 30 дней информировать Министерство здравоохранения о принятых мерах.

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