Россияне активно ищут в Google, как уехать из страны 26 20.03.2026, 23:58

12,346

На фоне блокировок интернета.

Среди жителей России в конце 2025 — начале 2026 года резко вырос интерес к теме эмиграции, в частности на фоне масштабных отключений интернета. Об этом свидетельствуют данные Google Trends, пишет российское оппозиционное издание «Верстка».

Согласно анализу, количество запросов «Как уехать из России» или «Уехать из России» выросло до 75 баллов из 100 в январе 2026 года, а в марте — до 88 баллов.

Это первое повышение показателей с момента объявления в РФ так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Пик интереса к эмиграции приходился на январь 2023 года — тогда тема Уехать из России в Google оценивалась в максимальные 100 баллов. Впоследствии поиски запросов упали до 31 балла в феврале 2025-го.

The Moscow Times пишет, что повышение интереса к теме выезда из РФ фиксируется на фоне масштабных отключений мобильного интернета и ухудшения экономической ситуации в стране. В частности, по итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений интернета: их суммарная продолжительность достигла 37 66 часов, затронув около 146 млн человек.

С начала марта этого года власти стали активно «глушить» мобильный интернет в Москве. В центре города связь практически полностью отсутствует, а в других районах часто работают только сайты из «белого списка» правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com