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История с Tesla, которую американец обнаружил в Гродно, получила продолжение

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  • 20.03.2026, 21:24
  • 11,444
История с Tesla, которую американец обнаружил в Гродно, получила продолжение

В США авто признали «тотальной потерей».

История с Tesla Model 3, которую американец Эндрю Трэн обнаружил в Гродно, получила продолжение.

С «АвтоГродно» связался друг нынешнего владельца Tesla и мастер, который как раз и подключился к премиум-аккаунту американца. Журналисты получили отчет Carfax по этому автомобилю и показали его специалистам.

Напомним, Эндрю живет в США и в 2025 году распрощался со своей Tesla Model 3. Говорит, что ее признали «тотальной потерей».

В социальных сетях он написал, что внезапно Tesla Model 3 подала сигнал из Гродно – новый владелец подключился к платному сервису «Premium Connectivity», который был все еще оформлен на Эндрю. Мужчина показал, что раз автомобиль остается в его аккаунте, он может управлять некоторыми функциями Tesla на расстоянии более 9 000 километров (включать обогревы, свет, фары и другие опции).

Эндрю признался, что сразу отвязал автомобиль от своего аккаунта и поблагодарил нового владельца за то, что он дал автомобилю новую жизнь.

Для чего гродненцы подключались к платному сервису

Благодаря сотрудникам компании CarBar, журналистам удалось разыскать мужчину, который помог обслужить Tesla Model 3 новому владельцу и подключался к премиум-аккаунту американца.

– Самый простой способ отвязать автомобиль от аккаунта бывшего владельца – это подписаться на платный сервис. Тогда бывший владелец видит уведомление у себя в телефон и отключает автомобиль. Мы так и сделали, – говорит мастер.

Владелец автомобиля увидел пост Эндрю в социальных сетях и написал ему сообщение.

Также журналисты получили фотографии Tesla Эндрю через сервис Carfaх.

Напомним, мужчина сказал, что автомобиль признали «тотальной потерей» и поблагодарил гродненца за то, что тот дал машине вторую жизнь.

В США автомобиль Эндрю получил легкий удар в правое переднее крыло, и бампер. Осталась незначительная вмятина на правом пороге в районе заднего колеса.

– Других повреждений у автомобиля нет. Ходовая в отличном состоянии, по батарее нареканий нет, в салоне все в порядке, – пояснил мастер, обслуживший Tesla.

– Почему автомобиль признали «тотальной потерей»?

– В США это распространенная практика: даже при незначительном ДТП страховая компания может признать автомобиль полной потерей и выдать соответствующий документ (salvage title). Такой статус влияет не на техническое состояние, а на юридическую историю автомобиля. В США машины с таким статусом эксплуатируются, но страхование и налоги для них дороже. Поэтому на рынке они стоят дешевле, чем автомобили с «чистым» титулом (clean title).

Что еще известно по CarFax

Онлайн отчет Карфакс показывает, что до происшествия стоимость автомобиля оценивалась в США в 19 281 доллар. После – в 13 231 долларов.

– Также в отчетах видно, что Эндрю был единственным владельцем этого автомобиля в США. Он приобрел Tesla в 2019 году. Официальных записей об обслуживании автомобиля нет, значит на сервисные станции Tesla он не заезжал. Если и был у кого-то, то у неофициалов, – пояснили нам в CarBar.

В своих постах владелец говорил, что много путешествовал на этой Тесле: «Я проехал на ней через США дважды – от океана к горам, от пустынь к снегу».

Одометр автомобиля показывает, что пробег автомобиля на момент продажи составлял 74 000 миль или 119 000 километров.

– Для Теслы из США это не маленький пробег. Обычно такие автомобили поступают на аукционы с пробегами порядка 30 000 километров. Но в наших реалиях Эндрю проехал мало – буквально по 20 000 - 25 000 километров в год, – прокомментировал нам специалист по подбору из Cardiag.

Кстати, пост бывшего владельца продолжает набирать охваты, за два дня про эту историю узнало более 1 млн человек.

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