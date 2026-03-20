СМИ: Российская ПВО сбила гражданский самолет возле Москвы 19 20.03.2026, 21:37

35,858

(Обновлено) Инцидент скрывают.

Российская система ПВО, вероятно, сбила гражданский легкомоторный самолет. Борт военные приняли за украинский БПЛА и открыли огонь.

Об этом сообщилроссийский Telegram-канал MNS, ссылаясь на информированные источники. Он также опубликовал фото обломков. Информация требует подтверждения, пишет dialog.ua.

Деталей пока немного. По данным источников, самолет был сбит в городе Коломна, который находится на юго-востоке от Москвы примерно в 80 км.

- Силы противовоздушной обороны приняли летательный аппарат за украинский БПЛА и открыли огонь по ошибочной цели. После попадания легкомоторник потерял управление и разбился вблизи реки Оки. Оба человека, находившихся на борту, погибли, - написал российский ресурс.

Минобороны и местные власти умалчивают о случившемся. Однако известно, что последние дни Москва подвергается массированному налету беспилотников, российская ПВО работает очень активно. Мэр Москвы Сергей Собянин 20 марта сообщил о перехвате более 20 БПЛА на подлете к российской столице.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com