Politico: Зеленский жестко «проехался» по Орбану на глазах у Мерца 4 20.03.2026, 22:28

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Президент Украины перешел в наступление.

На саммите в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнулся с лидерами ЕС, разделившимися на «добрых» и «злых» полицейских в надежде убедить его одобрить кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Он выдержал напор всех. Но его победа может быть недолговечной.

Старейший глава правительства в блоке, которому менее чем через месяц предстоят выборы (где ему предсказывают поражение), давно является занозой в боку Евросоюза, пишет Politico (перевод - «Униан»).

Недавно он нарушил обещание, данное им на саммите в декабре, одобрить кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Тем самым он подрывает сами основы принятия решений в ЕС, которые опираются на соблюдение правительствами железных обязательств.

На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, где Европа выглядит бессильной, лидеры надеялись, что смогут хотя бы направить деньги Украине, чтобы помочь ей противостоять России. Но настроение было мрачным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был среди группы лидеров, которые надеялись, что украинский лидер использует свое обращение к саммиту, чтобы снизить градус напряжения и заверить Орбана, что он починит нефтепровод «Дружба». Вместо этого Зеленский перешел в наступление.

«Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали», возможно, полагая, что «он может переждать», заявил один из правительственных чиновников. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, «возможно, расчет [Зеленского] в том, что после он сменит тон».

Вопрос трубопровода

В последние недели венгерский премьер связал вопрос трубопровода с кредитом и обвинил Украину в том, что она не ремонтирует «Дружбу» по политическим причинам, сделав это темой выборов и выставив себя защитником интересов страны. Зеленский заявил, что не хочет ремонтировать трубопровод, который русские неоднократно атаковали и который помогает финансировать полномасштабное вторжение Кремля в его страну.

Сообщается, что хотя Украина отчаянно нуждается в 90 миллиардах евро от ЕС, у Зеленского теперь появилось больше времени после того, как в конце прошлого месяца Международный валютный фонд одобрил кредит в размере 8,1 миллиарда долларов. У Киева должно быть достаточно денег, чтобы оставаться платежеспособным до начала мая.

Ставка делается на то, что так или иначе ситуация изменится после того, как венгры придут на избирательные участки 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может быть мотивирован снять блокировку Будапешта в обмен на разморозку средств от ЕС.

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