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У пяти самолетов российских авиакомпаний в полете произошли поломки двигателей

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  • 20.03.2026, 22:43
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У пяти самолетов российских авиакомпаний в полете произошли поломки двигателей

В течение одной недели.

В течение одной недели сразу у пяти российских пассажирских самолетов произошли отказы двигателей прямо во время полета. Об этом сообщает профильный канал «Авиаторщина». Так, 16 марта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в Шереметьево из-за повышенной вибрации второго двигателя. Ранее, 13 марта, у Boeing 738 той же авиакомпании на рейсе Сочи — Новосибирск сработала сигнализация системы циркуляции масла первого двигателя.

15 марта Airbus A330 «Аэрофлота», направлявшийся из Екатеринбурга в Бангкок, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности клапана отбора воздуха от второго двигателя. 12 марта в Хабаровске у A320neo «Уральских авиалиний» не сработал реверс второго двигателя во время посадки, а 10 марта в аэропорту Иркутска аналогичная неисправность была зафиксирована у Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, пишет The Moscow Times.

Это лишь малая часть системной проблемы, охватившей российскую гражданскую авиацию на фоне санкций, введенных после того, как Путин развязал войну в Украине. Так, согласно подсчетам «Новой газеты Европа» и канала Aviaincident, в 2025 году количество авиаинцидентов с неисправностями, приведшими к срыву полетов, выросло в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув 800 случаев.

Основная причина — невозможность полноценного обслуживания иностранных самолетов из-за санкционных ограничений. Как подсчитал «Коммерсантъ» в феврале, из 93 оставшихся в стране широкофюзеляжных лайнеров Boeing и Airbus (необходимых для дальних рейсов) на крыле находятся менее 60. Остальные либо проходят длительное техобслуживание, либо простаивают из-за нехватки запчастей. Попытки наладить ремонт двигателей в Иране не дали результата.

Минтранс еще в 2022 году прогнозировал сокращение парка таких машин до 52 к 2030 году, но фактическое количество эксплуатируемых бортов приближается к этим оценкам уже сейчас.

В сентябре 2025 года Россия обращалась в ИКАО с просьбой ослабить ограничения, необходимые для поддержания лётной годности самолетов Boeing и Airbus. Заменить иностранные лайнеры отечественными не удаётся: из 15 самолётов, запланированных к сдаче в 2025 году, был поставлен только один, сообщал Reuters.

Проблемы испытывают все крупные перевозчики. У группы «Аэрофлот» из 59 широкофюзеляжных самолетов 17 находятся на техобслуживании, часть простаивает более года. У Azur Air летает шесть из 11 бортов, у «Северного ветра» — два из девяти.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский заявил о «системной проблеме»: в 2023–2025 годах эксплуатация более 480 воздушных судов в России (около половины парка) запрещалась из-за нарушений. Ведомство фиксировало фальсификацию техобслуживания, ремонты без участия уполномоченных организаций и «снижение порога допустимости нарушений».

В этих условиях перевозчики вынуждены искать нестандартные решения. «Уральские авиалинии» объявили о запуске «уникального для России» проекта по продлению ресурса Airbus A320 сверх 96 тысяч летных часов на базе собственного центра, не сертифицированного производителем. Эксперты предупреждают о рисках для безопасности: по словам авиационного журналиста Андрея Меньшенина, такие методы отдаляют самолеты от международных стандартов. Авиаэксперт Вадим Лукашевич с иронией заметил, что у компании уже есть «бесценный практический опыт» разборки Airbus A320 после двух аварийных посадок в поле. «Остается надеяться, что этот „большой шаг вперед“ обойдется без человеческих жертв», — сказал он.

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