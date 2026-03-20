Белорусам, планирующим подавать документы на ВНЖ в Польше, стоит учесть важный момент 1 20.03.2026, 22:50

4,610

Вскоре заработает новый портал MOS.

Доверенный профиль (Profil zaufany ePUAP) будет необходим для подачи заявления на получение ВНЖ в Польше через новый портал MOS, предупредили в Управлении по делам иностранцев. Портал должен заработать в ближайшее время и перевести в электронную форму легализационные процедуры, пишет Most.

Доверенный профиль ePUAP — это способ подтверждения личности в интернете. С его помощью можно подписывать документы в электронном виде (тогда подпись приравнивается к собственноручной) и решать административные вопросы онлайн. С помощью доверенного профиля можно, например, подать заявление на получение пособия, войти в онлайн-кабинет пациента, проверить штрафные баллы за вождение, зарегистрироваться в системе для подачи налоговой декларации, получить справку о несудимости в Польше и многое другое.

Профиль создается бесплатно. Зарегистрировать его может любое физическое лицо, обладающее номером PESEL. Каждый человек может иметь только один доверенный профиль. Для создания профиля нужно пройти верификацию, например через интернет-банкинг, в ходе видеосозвона с чиновником или личного посещения госоргана.

В Управлении по делам иностранцев предупредили, что данные для входа в доверенный профиль (login.gov.pl) никому нельзя передавать, поскольку это может поставить под угрозу безопасность пользователя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com