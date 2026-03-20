Трамп: Не думал, что придется так часто задействовать армию США 14 20.03.2026, 23:28

3,250

Комментируя ход войны против Ирана, он сказал, что США прекрасно справляются.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал, что во время своего второго срока ему придется так часто прибегать к помощи американских вооруженных сил. Слова американского президента цитирует Sky News.

Комментируя ход войны против Ирана, Трамп сказал, что США «прекрасно» справляются в этом конфликте, утверждая, что «за два дня было уничтожено 58 кораблей».

Иранский флот также имел «отличные» корабли, говорит Трамп, но «разница заключалась в том, что они не знали, как их использовать».

Говоря о вооруженных силах США, в частности об их операциях в Венесуэле в январе, он говорит: «Я не думал, что буду использовать их так часто, но я рад, что восстановил их».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com