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Получите, распишитесь

21
  • 21.03.2026, 1:15
  • 12,958
Получите, распишитесь

Водка-то есть, но цены уже не про вашу честь.

Что там блокировка Telegram и даже мобильной связи. Пиво с начала года подорожал на 15%, а водка на 16%. Власти разводят руками - так акцизы выросли, как будто решение об их повышении принимал кто-то другой, пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Так что скоро народ повально будет переходить на стационарные телефоны - смысл платить за мобильную связь, которая не фурычит, ну и на всякие там «Боярышники», очистители, денатураты, самогон. Дешевого спирта «Рояль» и ликеров всех цветов радуги больше ниоткуда не подвезут.

Ностальгировал народ РФ по запойному брежневскому застою - получите, распишитесь. Водка-то есть, но цены уже не про вашу честь. Как и на все остальное.

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