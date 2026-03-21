Получите, распишитесь21
- 21.03.2026, 1:15
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Водка-то есть, но цены уже не про вашу честь.
Что там блокировка Telegram и даже мобильной связи. Пиво с начала года подорожал на 15%, а водка на 16%. Власти разводят руками - так акцизы выросли, как будто решение об их повышении принимал кто-то другой, пишет телеграм-канал «СерпомПО».
Так что скоро народ повально будет переходить на стационарные телефоны - смысл платить за мобильную связь, которая не фурычит, ну и на всякие там «Боярышники», очистители, денатураты, самогон. Дешевого спирта «Рояль» и ликеров всех цветов радуги больше ниоткуда не подвезут.
Ностальгировал народ РФ по запойному брежневскому застою - получите, распишитесь. Водка-то есть, но цены уже не про вашу честь. Как и на все остальное.