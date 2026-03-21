Politico: Путин попытался выторговать у Трампа остановку помощи Украине с разведкой 9 21.03.2026, 3:30

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Фото: Getty Images

Администрация президента США торги отклонила.

Российские власти предложили США сделку. Москва пообещала прекратить обмен разведданными с Ираном в случае, если Вашингтон прекратит такой обмен с Украиной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, предложение озвучил спецпосланник РФ Кирилл Дмитриев представителям Трампа - Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру - на встрече в Майами на прошлой неделе.

В частности, Россия была готова перестать передавать Ирану точные координаты американских баз на Ближнем Востоке. Взамен Москва хотела, чтобы Силы обороны Украины оставили без американских разведданных.

Собеседники издания рассказали, что администрация Трампа отклонила эти торги. Однако сама попытка такого соглашения вызвала возмущение европейских дипломатов, которые видят в этом попытки Москвы поссорить Европу и США в критический момент.

Как пишет Politico, такая сделка усилит подозрения в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приводят к конкретному прогрессу в контексте мирных переговоров, а просто являются попытками Москвы договориться с Вашингтоном за спиной у европейских стран.

Еще один источник журналистов отметил, что США отвергли предложение российских чиновников о передаче России иранского обогащенного урана.

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