Все это сбивает планы россиян 21.03.2026, 5:00

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Есть единственный действенный способ остановить РФ.

В результате удачных дипстрайков у РФ постепенно возникают отдельные сложности с производством боевых частей к боеприпасам разного типа, включая ракеты, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

За месяц под ударом было по меньшей мере пять предприятий химической промышленности врага, по несколько раз каждое. Они задействованы в этом процессе, причем без них производство невозможно как таковое. Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Воткинский завод, производящий «Искандеры», «Орешник» и другие ракеты.

Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян.

На самом деле единственный действенный способ остановить Россию – это остановить их ВПК.

Разумеется, Россия получает боеприпасы от КНДР, но логистику интенсивной войны без собственного ВПК Россия не вывезет.

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