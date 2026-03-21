Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США3
- 21.03.2026, 8:36
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Представители РФ в этой встрече участия не принимают.
Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.
Об этом сообщает «Укринформ».
Состав украинской делегации
Украинская переговорная группа уже находится в Майами, где запланированы встречи с американской стороной.
В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.
Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Кто представляет США
Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.
Цель переговоров
Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия.
Встреча проходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.