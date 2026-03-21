Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США 3 21.03.2026, 8:36

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Представители РФ в этой встрече участия не принимают.

Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.

Об этом сообщает «Укринформ».

Состав украинской делегации

Украинская переговорная группа уже находится в Майами, где запланированы встречи с американской стороной.

В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.

Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кто представляет США

Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Цель переговоров

Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия.

Встреча проходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.

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