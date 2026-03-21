Появились новые фото сбитого россиянами под Москвой гражданского самолета 17 21.03.2026, 9:16

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В МЧС Московской области подтвердили факт авиакатастрофы.

20 марта в подмосковной Коломне зафиксировали падение легкомоторного самолета, который, по предварительным данным, мог быть сбит системами противовоздушной обороны. В результате инцидента погибли два человека, которые находились на борту, пишет «Фокус».

Первым об этом сообщил российский Telegram-канал MNS со ссылкой на собственные источники. По имеющейся информации, силы ПВО могли ошибочно идентифицировать летательный аппарат как украинский беспилотник и открыли по нему огонь. После поражения легкомоторный самолет потерял управление и упал вблизи реки Ока, и в результате этого инцидента погибли два человека на борту.

В то же время в Telegram-канале МЧС Московской области подтвердили факт авиакатастрофы. Там сообщили, что в оперативно-диспетчерскую службу поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна у берега реки Ока.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, на фоне инцидента местные власти сообщали об активности противовоздушной обороны в регионе. В частности, глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева заявляла о якобы сбитии трех дронов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин информировал о более масштабной атаке беспилотников, отметив, что силы ПВО якобы уничтожили 21 дрон, которые двигались в направлении столицы России. Около 20:20 он также сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, добавив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

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