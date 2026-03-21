Пентагон начал активную подготовку к развертыванию сухопутных войск в Иране 21.03.2026, 9:32

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Трамп рассматривает несколько вариантов использования американских морпехов.

Министерство войны США начало активную подготовку к возможному развертыванию американских сухопутных войск в Иране. Об этом сообщает CBS со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом обсуждений. По словам собеседников канала, высокопоставленные военные чиновники уже направили конкретные запросы, связанные с подготовкой к такому сценарию, поскольку президент Дональд Трамп рассматривает подобные шаги в войне против Ирана.

В рамках подготовки американские военные провели, в частности, совещания по вопросам задержания иранских солдат и боевиков военизированных формирований, включая определение мест, куда будут направлены пленные. В планировании участвуют Силы быстрого реагирования сухопутных войск и экспедиционные подразделения Корпуса морской пехоты США.

При этом сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 19 марта, сначала заявил, что не собирается проводить наземную операцию в Иране, но тут же добавил: «Если бы я это делал, я бы вам точно не сказал».

На этом фоне США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным двух американских чиновников, три военных корабля и около 2200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения покинули Калифорнию в начале этой недели. Это уже второе подобное подразделение, отправленное в регион с начала войны, отмечает CBS.

Как ранее сообщили Reuters осведомленные источники, Трамп рассматривает несколько вариантов использования американских морпехов в Иране: обеспечение безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив с занятием позиций на иранском побережье, захват острова Харк (ключевой центр экспорта иранской нефти), а также операция по захвату запасов высокообогащенного урана.

В Белом доме в разговоре с агентство подчеркнули, что решение о направлении сухопутных войск пока не принято, но президент «мудро продумывает все варианты». Всего американская группировка на Ближнем Востоке в настоящий момент насчитывает около 50 тыс. военных.

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