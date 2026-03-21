Война против Ирана: США начали активную подготовку к наземной операции 18 21.03.2026, 9:40

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(Обновляется) Хроника событий 22-го дня конфликта.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 22-го дня войны.

21:56 Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.

В обсуждениях участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Дэвид Кушнер. Американский чиновник в разговоре с журналистами предположил, что Иран согласится на переговоры.

19:34 Двадцать два государства выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Совместное заявление опубликовала пресс-служба министерства иностранных дел ОАЭ в субботу, 21 марта.

Документ подписали страны Европы, Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия, Бахрейн и ОАЭ. «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», - говорится в заявлении.

19:13 США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала также рассказали о других вариантах операций, рассматриваемых в США. Среди них — операции по изъятию высокообогащенного урана из республики и захват иранских нефтяных объектов. По словам источников NBC, ни один из вариантов, которые Вашингтон серьезно рассматривает, не предполагает крупномасштабных развертываний войск.

Среди крупных портов Ирана в районе Ормузского пролива — Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр и островной терминал Харк.

18:23 Украинские специалисты успешно сбили несколько иранских дронов в одной из стран Персидского залива, сообщает BBC Украина со ссылкой на источники.

В то же время прямая продажа и покупка украинских беспилотников все еще заблокированы на уровне государственного руководства, добавили источники.

Как рассказали производители ВВС Украина, они получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также от посредников.

18:07 США нанесли по Ирану самый дальнобойный артиллерийский удар высокоточными ракетами в истории американской армии. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил Штатов (CENTCOM), адмирал Брэд Купер.

«Всего два дня назад армия США нанесла самый дальнобойный удар полевой артиллерии в истории боевых действий армии, применив высокоточные ракеты. Этот удар уничтожил иранскую военную инфраструктуру, продемонстрировав беспрецедентную дальность действия и разрушительную мощь вооруженных сил США», — сказал он.

17:21 Спецслужбы США и Израиля, а именно — ЦРУ и Моссад пытаются разгадать «тайну» длительного отсутствия нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи на публике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на разведданные и американских чиновников.

И США, и Израиль располагают разведывательными данными, свидетельствующими о том, что Моджтаба Хаменеи жив — например, имеются доказательства попыток иранских чиновников организовать с ним личные встречи, хотя и безуспешно из соображений безопасности, пишет портал.

По его информации, вопрос о «тайне» отсутствия иранского лидера несколько раз поднимался на специальных брифингах представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа. Его команда по национальной безопасности все еще пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране, сказал Axios американский чиновник.

15:18 Израильские ВВС расширили географию своих операций, нанеся удар по иранским военным катерам в Каспийском море и порту Бендер-Энзели, где расположен штаб Северного флота Ирана.

13:16 Иран пропустит японские корабли через Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова разрешить кораблям, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив. Заявление прозвучало после консультаций между официальными лицами стран, передает Bloomberg со ссылкой на интервью Арагчи японскому агентству Kyodo News.

12:07 Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане. База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 километрах от Ирана. Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский военный корабль-перехватчик.

11:16 Источники, связанные с иранской оппозицией, утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения, лишился ноги и, вероятно, перенес повреждение мозга. Власти Ирана сохраняют молчание и публикуют только письменные заявления без четких подтверждений его состояния.

10:31 США «очень близки» к достижению поставленных целей в Иране.

«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

10:07 Министерство финансов США выдало краткосрочную лицензию, которая позволяет продажу иранской нефти, уже загруженной на танкеры в море. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам Бессента, речь идет о примерно 140 миллионах баррелей иранской нефти, которые «застряли в море». В Вашингтоне надеются, что это поможет быстро увеличить предложение на мировом рынке и уменьшить давление на цены на энергоносители на фоне войны с Ираном и проблем с судоходством через Ормузский пролив.

9:51 Пентагон опубликовал новые кадры ударов американской авиации по целям в Иране.

В публикации приводятся слова командующего Центрального командования ВС США Брэда Купера: «Возможности Ирана снижаются…».

08:32 Министерство войны США начало активную подготовку к развертыванию американских сухопутных войск в Иране. Об этом сообщает CBS со ссылкой на многочисленные источники. Американские военные провели совещания по вопросам задержания иранских солдат и боевиков военизированных формирований, включая определение мест, куда будут направлены пленные. В планировании участвуют Силы быстрого реагирования сухопутных войск и экспедиционные подразделения Корпуса морской пехоты США. По данным американских чиновников, три военных корабля и около 2200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения покинули Калифорнию в начале этой недели. Это уже второе подобное подразделение, отправленное в регион с начала войны.

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