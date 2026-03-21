Зачем Лукашенко показывают в образе дурачка? 47 Артем Синицын, «Салідарнасць»

21.03.2026, 13:18

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Придворная пропаганда становится все более кринжовой.

«Лукашенко выпил масло и запустил тренд в соцсетях!» — придворное агентство БелТА создало целый видеопроект о гастрономических пристрастиях правителя.

Сюжет выпусков незайтелив: вот главный молочник страны наведывается на ферму и просто там пьет молоко, а здесь вождь оценил колбасу из козлятины, попутно раздав советы вселенского масштаба по разведению коз.

В другом месте Лукашенко пускает слезу ностальгии по сушкам со вкусом «как и десятки лет назад», а на избирательном участке просит: «Девчата, одну зефирку!»

Затея пропаганды понятна. Это попытка одним выстрелом добыть, как минимум, трех идеологических зайцев.

Во-первых, продемонстрировать «близость к народу»: мол, смотрите, Лукашенко тоже пьет молоко. И даже разбирается в сгущенках.

Во-вторых, создать образ поборника здорового питания. Тут вам и сказки про ГОСТы, как во времена «самого вкусного пломбира», и реклама безлактозных продуктов.

И третий момент — напоминание о том, кто именно «сохранил» для белорусов и молочную отрасль, и госстандарты, и сушки «нашей молодости».

Причин, по которым эти пропагандистские залпы летят в «молоко», также несколько. Тут прежде всего постарался главный герой — например, сценка, где он отхлебывает рапсовое масло из горла. Такое зрелище только в параллельной вселенной может вызвать восторг.

То же самое с «флешмобом» с последующим коллективным рапсовым помешательством, который устроили подхалимы всех мастей.

Тронет ли забота свыше о здоровой пище — большой вопрос. А вот непрошенные советы «не жрать картошку с мясом на ночь» вряд ли забудутся. Тем более, что исходят они от человека, находящегося на полном гособеспечении за счет тех, кому эти советы раздаются.

Вряд ли все эти истории о зефире и сушках приблизят к народу того, кто от простых граждан давно оторвался и относится к людям, как к крепостным.

Тем более, что попытки эти выглядят чем дальше, тем кринжовей. Как тот поход в бывший «Макдональдс», идя в который гурман №1 «забыл» взять деньги, но не забыл прихватить тесак.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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