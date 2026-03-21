США временно разрешили продажу иранской нефти 4 21.03.2026, 10:07

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Но только той, которая уже находится в море.

Министерство финансов США выдало краткосрочную лицензию, которая позволяет продажу иранской нефти, уже загруженной на танкеры в море.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, а соответствующее разрешение опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

По словам Бессента, речь идет о примерно 140 миллионах баррелей иранской нефти, которые «застряли в море». В Вашингтоне надеются, что это поможет быстро увеличить предложение на мировом рынке и уменьшить давление на цены на энергоносители на фоне войны с Ираном и проблем с судоходством через Ормузский пролив.

Лицензия носит узкий и временный характер: она касается только иранской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 20 марта, и будет действовать до 19 апреля. Новых закупок или новой добычи это разрешение не предусматривает.

19 марта цены на нефть взлетели после удара Ирана по газовому месторождению. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,66 доллара США (4,3%), до 112,04 доллара США за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 96 центов (1%), до 97,28 доллара США за баррель.

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