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ВСУ могут контратаковать РФ: эксперт назвал направление

  • 21.03.2026, 10:15
  • 5,614
ВСУ могут контратаковать РФ: эксперт назвал направление

Контрнаступление принесет серьезный результат.

В Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он также считает, что украинские военные могут пойти в контратаки.

«Даже если бы я знал, то не сказал бы о том, где именно и какие силы и средства у нас есть, и где мы можем их использовать. Если посмотреть на карту боевых действий, то сегодня у нас есть несколько очень интересных локаций, где мы действительно можем провести системные контратаки, которые принесут серьезный результат», - говорит Коваленко.

Украинские защитники освободили более 400 квадратных километров на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Большая часть Днепропетровщины уже зачищена от врага. В то же время пока сложно сказать, где именно проходит линия боевого соприкосновения.

«Но точно можно сказать, что большая часть территории в Днепропетровской области уже зачищена, и там осталось всего несколько очагов присутствия российских оккупантов. Это вопрос времени, когда они будут полностью ликвидированы», - добавил Коваленко.

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