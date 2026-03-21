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В Минске дорожает проезд в городском общественном транспорте

13
  • 21.03.2026, 10:23
  • 8,894
В Минске дорожает проезд в городском общественном транспорте
Фото: Onliner

Выросла стоимость как талончиков, так и проездных.

В Минске дорожает проезд в городском общественном транспорте. Решение Мингорисполкома размещено на национальном правовом интернет-портале.

Билет на автобус, троллейбус, трамвай, электробус в Минске дорожает до 1,1 рубля (сейчас — 95 копейки), а в метро — до 1,15 рубля (теперь — 1 рубль).

Также вырастет стоимость проездных.

В последний раз в Минске поднимали стоимость проезда в городском общественном транспорте в апреле 2025 года.

Документ Мингорисполком вступит в силу через 5 дней после официального опубликования.

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