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Трамп: США почти достигли поставленных целей в Иране

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  • 21.03.2026, 10:31
  • 5,272
Трамп: США почти достигли поставленных целей в Иране
Дональд Трамп

Американский лидер сделал неожиданное заявление.

США «очень близки» к достижению поставленных целей в Иране и рассматривают возможность сворачивания «военных усилий» в регионе.

«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что после устранения угрозы со стороны Ирана США не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив, однако готовы помочь другим странам в обеспечении безопасности там.

«Ормузский пролив должны охранять и контролировать, при необходимости, другие страны, которые его используют — Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но это не должно быть необходимым после того, как угроза со стороны Ирана будет устранена», — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп перечислил цели военных действий США в Иране:

полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и всего, что с ними связано;

уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;

ликвидация их военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;

недопущение того, чтобы Иран даже приблизился к обладанию ядерным потенциалом, и постоянная готовность США быстро и мощно реагировать на такую ситуацию, если она возникнет;

обеспечение защиты на самом высоком уровне союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других.

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