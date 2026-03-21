Трамп: США почти достигли поставленных целей в Иране

Трамп: США почти достигли поставленных целей в Иране18
- 21.03.2026, 10:31
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Американский лидер сделал неожиданное заявление.
США «очень близки» к достижению поставленных целей в Иране и рассматривают возможность сворачивания «военных усилий» в регионе.
«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что после устранения угрозы со стороны Ирана США не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив, однако готовы помочь другим странам в обеспечении безопасности там.
«Ормузский пролив должны охранять и контролировать, при необходимости, другие страны, которые его используют — Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но это не должно быть необходимым после того, как угроза со стороны Ирана будет устранена», — отметил Трамп.
Кроме того, Трамп перечислил цели военных действий США в Иране:
полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и всего, что с ними связано;
уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана;
ликвидация их военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;
недопущение того, чтобы Иран даже приблизился к обладанию ядерным потенциалом, и постоянная готовность США быстро и мощно реагировать на такую ситуацию, если она возникнет;
обеспечение защиты на самом высоком уровне союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других.