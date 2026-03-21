Еще один банк ввел изменение по обмену долларов и евро в Беларуси

Еще один банк ввел изменение по обмену долларов и евро в Беларуси1
- 21.03.2026, 10:39
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Речь идет о поврежденных банкнотах.
У «Цептер Банка» появилось валютное изменение — он снизил комиссию за замену поврежденных банкнот. Об этом сообщается на сайте банка.
Комиссия за замену поврежденных банкнот долларов и евро, которые сохранили признаки платежности, теперь составляет 5% от суммы по курсу Нацбанка, сообщает банк. При этом предусмотрен минимальный сбор в десять рублей.
Изменение вступило в силу с 16 марта.
Ранее такое же изменение ввели «Альфа-Банк» также «Альфа-Банк» и «БНБ-Банк».