Еще один банк ввел изменение по обмену долларов и евро в Беларуси 1 21.03.2026, 10:39

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Речь идет о поврежденных банкнотах.

У «Цептер Банка» появилось валютное изменение — он снизил комиссию за замену поврежденных банкнот. Об этом сообщается на сайте банка.

Комиссия за замену поврежденных банкнот долларов и евро, которые сохранили признаки платежности, теперь составляет 5% от суммы по курсу Нацбанка, сообщает банк. При этом предусмотрен минимальный сбор в десять рублей.

Изменение вступило в силу с 16 марта.

Ранее такое же изменение ввели «Альфа-Банк» также «Альфа-Банк» и «БНБ-Банк».

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