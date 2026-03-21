«Лукашенко пришлось уступить, и это важный прецедент» 5 21.03.2026, 11:08

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Валерий Карбалевич

На диктатора нужно давить.

Политический аналитик «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич в беседе с «Филином» рассказал об освобождении 250 политзаключенных и переговорном процессе между США и Беларусью.

— Мы видим освобождение рекордного количества людей и, что очень важно, большинство из них остались в Беларуси. Это важная уступка с белорусской стороны, потому что до сих пор Лукашенко фактически отрицал такую возможность, — сказал Карбалевич «Филину». — Выступая на ВНС в декабре, он говорил, что это невозможно — это было его жесткое условие.

— Здесь можно говорить не только про давление со стороны США, но и про решение Международного уголовного суда начать расследование в отношении Беларуси.

Лукашенко пришлось уступить, и это важный прецедент, который говорит, что на него можно давить. И он будет уступать, когда будет понимать, что лучше уступить в небольшом, но выиграть в том, в чем он считает гораздо более важным для себя.

Мы можем сказать, что визиты Коула приобретают какую-то систему. Фактически раз в три месяца он появляется в Беларуси. И он пообещал, что до конца года должны быть освобождены все политзаключенные.

— Как думаете, это возможно? И что взамен может попросить режим?

— Вполне возможно. Это же не проблема: освободить одних и набрать новых. Какие условия? Какие-то очень благоприятные предложения с другой стороны.

Например, если действительно состоится визит Лукашенко в США по приглашению Трампа, то, думаю, в качестве подарка Лукашенко вполне мог бы привезти освобождение всех политзаключенных, которые будут на тот момент.

— Может ли получиться так, что оставшимся в Беларуси помилованным политзаключенным создадут такие условия жизни в стране, что все равно вынудят их уехать?

— Это целиком возможно. На это и намекал Лукашенко, когда на прошлой неделе отвечал на вопросы журналистов. Можно было прочитать эту мысль в словах, что, дескать, мы можем освободить, но закон одинаковый для всех и, если они нарушат закон, могут снова оказаться за решеткой.

Так что, не исключаю, что создадут такие условия, что люди сами захотят выехать за границу.

— Почему до сих пор не освободили Анджея Почобута? При каких условиях его могут выпустить?

— Здесь какой-то личный вопрос и личная проблема Лукашенко.

По словам Лукашенко, были договоренности, закулисные переговоры. Дескать, поляки не выполнили свои условия, и Почобут не вышел. Видимо, какие-то договоренности действительно были, но стороны то ли плохо поняли друг друга, то ли не выполнили соглашения. Но Почобут оказался крайним.

Сложно сказать, в чем тут проблема. Раньше говорили, что он не хочет уезжать. Но, думаю, если бы власти хотели его вывезти, никто бы не спрашивал, хочет или хочет, как и большинство других политзаключенных, которых вывезли. Тут какие-то психологические моменты, завязанные лично на представлении Лукашенко.

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