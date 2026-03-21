Повреждение мозга: появились новые данные о состоянии Моджтабы Хаменеи 21.03.2026, 11:16

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Моджтаба Хаменеи

Власти Ирана хранят подозрительное молчание.

Сообщения, связанные с иранской оппозицией, утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения, лишился ноги и, вероятно, перенес повреждение мозга. Власти Ирана сохраняют молчание и публикуют только письменные заявления без четких подтверждений его состояния.

Об этом пишет Maariv.

По данным источников, близких к оппозиции, Моджтаба Хаменеи получил крайне тяжелые травмы. Его срочно доставили в университетскую больницу Сина в Тегеране. Там ему провели операцию, во время которой ампутировали одну из ног. Сообщается, что он страдал от отека мозга. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уровень сознания оставался крайне низким.

Позже, как утверждается, его перевели в больницу Бакятолла в Тегеране. Там он находился в критическом состоянии несколько дней. Источники сообщают, что улучшение было минимальным. Он продолжал находиться на ИВЛ. Его лечили в отделении интенсивной терапии. По оценкам тех же источников, речь идет не только о кровопотере. Они предполагают серьезное неврологическое повреждение. Низкий уровень сознания более десяти дней может на это указывать.

Сообщается также, что он получил травмы и в других частях тела. Это осложнило общее состояние. При этом остается неясным, переводили ли его снова в другое место. Информация об этом отсутствует.

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