Россия расширяет секретную авиабазу возле Москвы 5 21.03.2026, 11:48

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Появились данные спутниковой разведки.

Россияне начали масштабное строительство ангаров на аэродроме Раменское, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Об этом сообщили на странице AviVector в Х, где выкладывают данные спутниковой разведки авиабаз. Там показали фото аэродрома Раменское.

🔻 Satellite images of 🇷🇺 Ramenskoye Airport as of March 15, 12:45 UTC



The airport housed 3 Tu-160 (Blackjack), 1 Tu-95MS (Bear-H), and 1 Tu-22M3 (Backfire-C).



In the central part of the airport, construction of new hangars measuring 110 × 77 meters has begun.



Construction… pic.twitter.com/hVN8wHQCa1 — AviVector (@avivector) March 20, 2026

Автор отмечает, что на аэродроме Раменское под Москвой зафиксировано возведение новых ангаров и расширение стоянок для самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые являются носителями ядерного оружия и ракет для ударов по Украине.

Согласно снимкам по состоянию на 15-19 марта 2026 года, активные работы ведутся в центральной и южной частях авиабазы.

На спутниковых снимках видно, что в центре аэропорта начат монтаж сооружений размером 110 на 77 метров. Такие габариты позволяют полностью скрыть стратегические ракетоносцы от визуального наблюдения и защитить их от обломочных поражений.

Кроме того, в южной части аэродрома замечена подготовка новых площадок для базирования бортов. Аналогичные работы ранее фиксировались на авиабазе «Энгельс-2» в Саратовской области.

На территории уже установлены строительные вагончики и склады для материалов.

Также расследователи AviVector идентифицировали присутствие основных сил стратегической авиации врага:

Ту-160 (Белый лебедь): 3 единицы (один из бортов в период 18-19 марта был перемещен или покинул аэродром).

Ту-95МС: 1 единица.

Ту-22М3: 1 единица.

Аэродром Раменское граничит с городом Жуковский и одноименным международным аэропортом, что делает этот военный объект частью крупного авиационного узла возле российской столицы.

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