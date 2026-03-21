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«Такая красота»: белорус показал первые огурцы 2026 года

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  • 21.03.2026, 12:15
  • 5,270
«Такая красота»: белорус показал первые огурцы 2026 года

Видео вызвало восторг у зрителей.

Белорусский фермер из деревни Огородники Березовского района поделился видео с первым урожаем огурцов в 2026 году. По его словам, пока на продажу они еще не пошли, так как им надо пару дней на созревание.

Однако те немногие, что он сорвал, выглядят вполне аппетитно: колючие, небольшие, крепкие.

Мужчина не скрывал радости и похвалился успехами в своей теплице: «В этом году огурцы получились у нас на четыре дня раньше. При учете того, что высадка по сравнению с тем годом была ну в один день. В общем, вот такая красота! Да-да, первый огурец. Сейчас пойдем есть».

По словам фермера, уже 20 марта он сделал первую выборку первых созревших огурцов. Все они пойдут пока к нему на стол.

@govin_agro

✅Первый 🥒 сезона 2026🤗

♬ оригинальный звук - govin_agro

Его ролик собрал почти 15 тыс. лайков и более тысячи комментариев.

«Я за вас: я-то чего улыбаюсь!? У меня нет таких огурцов!!!» — прокомментировала одна из зрительниц.

«Я радуюсь, как будто у меня выросли огурцы. Молодцы, ребята. Здоровья и счастья вашей семье», — написала другая.

«С такой зимой, как в этом году, у вас уже урожай!? Я не специалист в этом деле, но «снимаю шляпу» перед вами, как говорится… удачи в вашем нелегком труде!» — пожелал еще один комментатор.

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