«Такая красота»: белорус показал первые огурцы 2026 года 6 21.03.2026, 12:15

5,270

Видео вызвало восторг у зрителей.

Белорусский фермер из деревни Огородники Березовского района поделился видео с первым урожаем огурцов в 2026 году. По его словам, пока на продажу они еще не пошли, так как им надо пару дней на созревание.

Однако те немногие, что он сорвал, выглядят вполне аппетитно: колючие, небольшие, крепкие.

Мужчина не скрывал радости и похвалился успехами в своей теплице: «В этом году огурцы получились у нас на четыре дня раньше. При учете того, что высадка по сравнению с тем годом была ну в один день. В общем, вот такая красота! Да-да, первый огурец. Сейчас пойдем есть».

По словам фермера, уже 20 марта он сделал первую выборку первых созревших огурцов. Все они пойдут пока к нему на стол.

Его ролик собрал почти 15 тыс. лайков и более тысячи комментариев.

«Я за вас: я-то чего улыбаюсь!? У меня нет таких огурцов!!!» — прокомментировала одна из зрительниц.

«Я радуюсь, как будто у меня выросли огурцы. Молодцы, ребята. Здоровья и счастья вашей семье», — написала другая.

«С такой зимой, как в этом году, у вас уже урожай!? Я не специалист в этом деле, но «снимаю шляпу» перед вами, как говорится… удачи в вашем нелегком труде!» — пожелал еще один комментатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com