WSJ: ВСУ отбили в контратаке 400 квадратных км территории 2 21.03.2026, 23:28

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Украина получила шанс на самый крупный прорыв за два года.

Украинские войска смогли достичь наибольших территориальных успехов за более чем два года после того, как российские силы лишились доступа к спутниковому интернету Starlink, принадлежащему компании SpaceX Илона Маска, пишет The Wall Street Journal.

Внезапный перелом на фронте

В феврале SpaceX ограничила доступ к Starlink через систему «белого списка»: украинские военные получили подтвержденный доступ, тогда как российские – лишились его.

Это сразу же повлияло на ситуацию на поле боя.

«Без Starlink их фактически отбросили к уровню связи времен холодной войны», – рассказал украинский военный с позывным «Конош».

По данным аналитиков, Украина после этого вернула около 380 квадратных км территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Потеря связи резко снизила эффективность российских беспилотников. Командир подразделения «Братство» Алексей Сердюк говорит:

«Раньше, если враг замечал нашу группу, они бросали в нее все, что могли. Теперь этот промежуток между обнаружением и ударом стал критическим».

Из-за отсутствия быстрой координации россияне не могли оперативно передавать координаты целей между подразделениями.

Перехват и хаос в войсках РФ

После потери Starlink россияне были вынуждены перейти на радиосвязь, которую украинские силы начали активно перехватывать.

«Мы начали слышать прямые указания по радио… иногда даже за день вперед», – рассказал специалист радиоразведки.

Украинские военные использовали это для контратак, в частности небольшими группами в тылу противника.

«Мы смогли воспользоваться слабыми местами, когда их система управления была дестабилизирована», – отметил командир с позывным «Луна».

Потеря контроля над войсками

Starlink играл ключевую роль и во внутреннем контроле российских подразделений. Боец с позывным «Сивир» говорит, что РФ благодаря Starlink жестко контролировала украинские подразделения. Теперь этот контроль исчез.

По его словам, российские солдаты часто действовали изолированно и не понимали ситуации вокруг.

После потери доступа российские силы пытаются восстановить связь:

прокладывают кабели между позициями;

используют локальные беспроводные сети;

обращаются к другим спутниковым сервисам.

Однако эффективность таких решений значительно ниже. «Starlink был дешевым и эффективным решением», – пояснил аналитик Майкл Кофман.

По оценкам украинских военных, уровень координации российских сил восстановился лишь примерно на 60%.

Дополнительные проблемы создает внутренний конфликт относительно систем связи. Кремль ограничивает использование популярного мессенджера Telegram, продвигая государственную систему Max, однако военные не доверяют ей.

«Проблемы возникнут с координацией на уровне взводов и батальонов», – заявил советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

Несмотря на то, что Россия по-прежнему имеет численное преимущество, украинские успехи стали важным прорывом после длительного периода стагнации на фронте.

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