Долгожданную модель BMW показали в самом практичном виде 5 21.03.2026, 12:31

3,756

Авто готовят к премьере.

Новая модель BMW i3 2027 года дебютировала официально как самый дешевый электрический седан компании. Скоро в линейке появится самый практичный вариант в кузове универсал.

Вместительный электромобиль BMW i3 Touring в новом стиле Neue Klasse показывает Motor1. Известно, что производитель готовит такую машину к премьере. Она может выглядеть именно так.

Фото: Motor 1

Фото: Motor 1

А непосредственно новая BMW 3-Series с ДВС (также седан и универсал) дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно. В продажу новая i3 поступит уже в 2026 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com