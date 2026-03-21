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«Хотели тратить меньше, чем в Минске»

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  • 21.03.2026, 19:27
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«Хотели тратить меньше, чем в Минске»
Фото: Onliner

Белорусы рассказали о плюсах и минусах зимовки в экзотических странах.

Пока одни белорусы зимой откапывали свои машины и считали дни до весны, другие сбежали от холода к 30 градусам тепла, пальмам и дешевым фруктам. Мария и Артем выбрали Шри-Ланку, чтобы попробовать потратить меньше, чем в Минске, Александр вместе с друзьями рванул в Таиланд и Вьетнам. В какую сумму обходятся такие путешествия, как искать дешевые билеты, где жить и чем заниматься на зимовке, пишет Onliner.

«Сто раз сказали себе спасибо за прямой перелет»

Мария и Артем работают удаленно и в прошлом году решили впервые выбраться на зимовку в другую страну. В качестве вариантов рассматривали Вьетнам и Шри-Ланку.

— Сначала думали о Вьетнаме: там у нас много знакомых. Но в этом году цены на острове Фукуок подскочили. Для первой зимовки хотелось выбрать что-то понятное, где мы знаем быт и не отвлекались бы от работы. Шри-Ланка подошла идеально — мы были там в свадебном путешествии в 2023 году. Поэтому решили остановиться на ней.

Фото: Onliner

Изначально ребята планировали не только провести зиму в тепле, но и немного сэкономить, чтобы накопить на ремонт дома в деревне. Получилось или нет, расскажем дальше, а пока спрашиваем про основные траты на зимовке.

Пара летела на Шри-Ланку прямым рейсом из Минска, перелет туда и обратно с одним багажом обошелся в $1900 на двоих. Кстати, открытие прямых рейсов «Белавиа» тоже стало одной из причин, почему ребята выбрали этот остров.

— Мы сто раз сказали себе спасибо, что полетели из Минска прямым рейсом. Многие туристы выбирают вариант с пересадкой в Дубае, и когда там закрыли небо, то люди просто застряли на острове. В 2023 году мы тоже летали из Москвы с пересадкой в Дубае — по цене было практически то же самое, наверное, на $200 дешевле.

Фото: Onliner

Визу открывали онлайн, стоимость на 30 дней составила $50 на человека.

— Мы заполнили анкету, через несколько часов пришел ответ, что все окей. Распечатали подтверждение о визе, показали его в аэропорту и по прилете. Но нам нужно было остаться на 84 дня, поэтому пришлось продлевать визу.

Продлить ее можно было онлайн или в столице. Сначала ребята подались через интернет, но долго ждали ссылку на оплату и начали переживать из-за возможного штрафа за overstay — ориентировочно $500 на человека. В итоге решили ехать в столицу, где им все же оформили продление на 60 дней, хотя сначала предлагали только на 30. Такой вариант оказался бы невыгодным: первое продление стоит $50, а следующее — уже $150.

Фото: Onliner

В Минске у Маши и Артема своя квартира, а на зимовке жилье стало одной из главных статей расходов. Пара обосновалась в небольшом городе Хиккадува возле побережья, во время отпуска и приезда родителей они путешествовали вглубь острова.

— Мы хотели найти квартиру до $400 в месяц — собственно, так и получилось. Сначала мы сняли трехкомнатную квартиру на 11 дней за $150, потом нашли постоянную за $330.

Конечно, все зависит от потребностей, но, по отзывам тех, с кем мы там знакомились, реально найти хороший вариант до $450.

Фото: Onliner

Для ребят была важна близость к береговой линии, поэтому они снимали жилье в радиусе полутора километров от нее. Плюс еще они советуют обращать внимание на то, есть ли в квартире кондиционер: без него может быть тяжеловато.

— Такое расположение позволяло недорого ездить на тук-туках, хотя можно было найти варианты подешевле или с лучшими условиями, но дальше от побережья. Так что у нас возникли бы вопросы с транспортом.

Многие зимовщики арендуют байки, и Маша с Артемом даже сделали международные водительские удостоверения в Беларуси.

— Но у нас нет категории A, поэтому мы могли арендовать только тук-тук или машину, а байк брать не рискнули: слишком большие штрафы, а в случае ДТП мы не смогли бы надеяться на страховку.

Дешево передвигаться помогали местные автобусы — крэйзи-басы с атмосферой дискотеки внутри. На них пара объездила все южное побережье и попала в интересные места всего за $1 на двоих — именно столько стоила поездка.

Фото: Onliner

«Не хватало нашей молочки и хорошего мяса»

Рабочий день удаленщиков на Шри-Ланке выглядел так: работать они начинали в 12:30 по местному времени (в Минске это 10:00), поэтому утром было время сходить на пляж, позаниматься серфингом и отдохнуть. Но заканчивалась работа в 21:30 по местному времени, иногда ближе к десяти вечера, когда уже было темно и многие заведения закрывались, — это было не очень удобно.

Фото: Onliner

— Утром мы шли на пляж, завтракали там, и на секунду появлялось ощущение отпуска. Потом проходит два часа — все, надо идти работать.

Интернет на Шри-Ланке похуже, чем у нас, и жилье, как правило, не совсем предназначено для работы. Там заявляют, что есть Wi-Fi, но мы снимали виллу, роутер стоял на первом этаже, а на втором уже были проблемы со связью. На одной из квартир комната с кондиционером была самой удаленной от Wi-Fi-роутера, и периодически рабочие звонки проводить там было невозможно. Плюс ко всему регулярно бывали моменты, когда пропадало электричество, примерно на час.

На зимовке пара старалась чаще готовить завтраки и обеды дома, а ужинать в кафе, но строго себя не ограничивала. Завтраки и обеды в кафе стоили примерно 50—60 рублей на двоих, ужины — до 80—100. При этом можно было найти более дешевые или дорогие варианты.

Фото: Onliner

— По еде в целом проблем хватало. Это, наверное, один из минусов Шри-Ланки, потому что там нет такого изобилия продуктов, как у нас, молочки, например, кефира и сметаны, хорошего мяса, — рассказывает Мария. — Можно было питаться местной едой, это гораздо выгоднее. Артем нормально с ней дружил, он прям экономил наши деньги. А мне было тяжело, потому что еда однотипная: рис, макароны с какими-то добавками — курицей, овощами, морепродуктами.

Что порадовало белорусов, так это цены на креветки и фрукты.

— Когда мы только прилетели, килограмм свежих креветок стоил 16 рублей, а когда улетали и начался туристический сезон — уже 35—40, то есть цены стали расти стремительно.

Питаться фруктами там выгодно. Манго стоит около 10 рублей за килограмм, ананас — 8, ромбутан — 30. Овощи по ценам сопоставимы с белорусскими. Картошка стоила около 7 рублей за килограмм. Можно найти дешевле, но она невкусная.

Плюсы и минусы зимовки на Шри-Ланке

Первое, на что обращает внимание пара: перезимовать буквально за копейки не получится.

— Лучше заранее продумать бюджет и предусмотреть запас. Основной момент — не питать иллюзий, что все очень дешево, — говорит Артем. — Даже по заведениям: есть дороже, есть дешевле. Местная еда дешевле, но быстро приедается.

Фото: Onliner

К плюсам зимовки на Шри-Ланке ребята относят комфортную погоду без изнуряющей жары, доступность океана и отзывчивость местных жителей.

— На самом деле, важно упомянуть, что люди доброжелательны и хорошо относятся к зимовщикам и туристам, рады помочь, даже без всякой финансовой заинтересованности. Хозяева квартиры постоянно подкармливали нас, приносили всякие десерты и местные блюда, позвали нас на день рождения дочери.

Нет ощущения, что все видят в тебе только кошелек. Если сравнивать с другими странами, где мы были, Египтом, Таиландом, то нет какой-то сильной навязчивости.

Фото: Onliner

Среди минусов пара называет разницу во времени с Минском, что не очень удобно для удаленной работы, и качество медицинской помощи. Пара дважды обращалась в местные больницы, но вместо обследования там советовали пить одну и ту же таблетку.

Еще стоит быть готовым к тому, что доставка не так развита, как в Минске (если для кого-то это важно).

— На Шри-Ланке нет такой привычной доставки, как у нас: заказать что угодно онлайн и быстро получить это. В целом сервис работает, но достаточно простенький: люди стараются, но тем, кто привык к высокой доступности всего, может быть непривычно.

Если подсчитывать бюджет поездки, то у пары получилось уложиться в $1500 в месяц на двоих — в этой сумме все траты на острове, кроме авиабилетов и визы.

— Важно учитывать, что мы особо ни в чем себе не отказывали: если хотели бургеры, пиццу или морепродукты, то шли и ели, если хотелось что-то купить — покупали.

Фото: Onliner

В целом вполне реально уложиться в $1000 на двоих, а если экономить: готовить самим, снять простое жилье или даже комнату, — то и в $800. Многие так и делают: находят соседей и делят жилье, и тогда этого бюджета вполне достаточно.

Пара считает, что им удалось немного сэкономить по сравнению с жизнью в Минске.

— В Минске у нас больше статей расходов: восстановление дома в деревне, покупки, развлечения, встречи с друзьями. На Шри-Ланке мы тратили в основном на еду, транспорт и какие-то активности, — объясняет Мария.

По ее словам, зимовка сама по себе ограничивает траты: нет крупных покупок и меньше поводов тратить деньги. При этом они все равно старались на всякий случай экономить.

— Вернулись бы еще раз на зимовку на Шри-Ланку?

— Хотелось бы, наверное, попробовать что-то новое, но, если будет возможность, мы бы вернулись еще. После и отпуска, и зимовки остались приятные впечатления: классная страна, хороший климат. Если не завышать ожидания и относиться ко всему проще, то для нас плюсы — погода, океан, природа, люди — перекрывают минусы.

«Отравился в поездке пять раз»

Александр вместе с друзьями решил не ограничиваться одной страной и за два месяца побывал в Таиланде и Вьетнаме.

В поездку отправились вчетвером: трое работали удаленно, а у одного из друзей были длинные новогодние каникулы, плюс он взял отпуск и присоединился на часть путешествия. Поездка получилась насыщенной: сначала Бангкок и Паттайя, затем снова Бангкок, потом остров Фукуок и город Дананг во Вьетнаме.

— В прошлом году мы впервые попробовали такой формат зимовки, поехали вдвоем с лучшим другом. А в этот раз решили собрать компанию побольше и уехать уже на более долгий срок, — рассказывает Александр. — Таиланд выбрали из-за сезона: на новогодние праздники там хорошая погода, больше развлечений, фруктов, да и в целом комфортнее.

Фото: Onliner

Перелет планировали заранее и сознательно выбрали более дорогие, но удобные авиалинии. По словам Александра, это было связано с прошлым опытом: длительные перелеты бюджетными авиакомпаниями оказались слишком утомительными.

— Сейчас мы летели через Москву с пересадкой в Дубае, на Etihad. Билеты из Дубая в Бангкок обошлись в $420. Плюс до этого мы брали билеты на самолет из Минска в Москву — это тоже обошлось где-то в 250 белорусских рублей. В итоге дорога до Бангкока обошлась примерно в $510—520 на человека. Билеты брали за три месяца, чтобы не переплачивать.

В прошлом году мы летели китайскими авиалиниями, и мне с моим ростом 177 было некомфортно девять часов упираться коленями в переднее кресло.

Обратно друзья решили не лететь через Китай из-за долгих пересадок и вместо этого выбрали маршрут через Куала-Лумпур (Малайзия). Дальше они летели через Дубай и оттуда уже направились в Москву. По словам Александра, им очень повезло: всего через 15 часов после их перелета Дубай закрыл воздушное пространство из-за событий на Ближнем Востоке.

Фото: Onliner

Виза по прилете в Таиланд стоила $80, а отдельный коридор в аэропорту позволял быстро пройти регистрацию и получить визу всего за 10 минут.

Белорусам виза во Вьетнам не нужна, если срок пребывания составляет до 30 дней, но ребята рассчитывали оставаться дольше и оформили электронную визу на 90 дней. Она делалась относительно быстро — около четырех рабочих дней — и стоила $90. При этом она была одноразовая, поэтому планировать поездку нужно было так, чтобы провести во Вьетнаме все 90 дней. Возможностью увеличить время пребывания служили виза-раны: сначала находишься 30 дней без визы, потом выезжаешь, делаешь электронную визу и возвращаешься, чтобы провести в стране больше времени.

Фото: Onliner

Жилье в поездке парни выбирали без особых изысков — в основном это были недорогие отели.

— Поскольку мы ехали компанией парней, у нас был чисто пацанский отдых. Дорогие отели мы не выбирали, брали два номера с двумя раздельными кроватями.

В Паттайе мы жили девять дней, и жилье обошлось примерно в $300 на человека. В Бангкоке — по $150 за три дня с человека. На Фукуоке за три недели вышло около $600 на человека.

В Дананге мы попали на не самое удачное время: 17 февраля был вьетнамский Новый год. В этот период цены сильно растут — в два-три раза, а иногда и в четыре, потому что приезжает много туристов. В итоге мы сняли жилье довольно дорого: отель на две недели обошелся примерно в $300 на человека. Но если бы прилетели на неделю позже, могли бы получить хорошие апартаменты за те же $300—350, но уже на месяц.

Фото: Onliner

В итоге практически за два месяца на жилье у каждого ушло около $1350. Другие важные статьи расходов — еда, развлечения и повседневные траты.

— Все зависит от того, кто сколько денег тратит и кто как хочет отдыхать. Конкретно я не сильно расточительный. Допустим, в Таиланде тратил в среднем $50—70 в день и особо ни в чем себе не отказывал. У кого-то из друзей выходило и по $100 в день, они позволяли себе больше.

По словам Александра, Таиланд оказался достаточно комфортным по ценам: еда недорогая, порции большие.

— В среднем порция еды стоит около 15—20 рублей на наши деньги. Порции большие и достаточно сытные. Фрукты очень дешевые, манго — в районе 3 рублей за полкилограмма или 700 граммов. Касательно алкоголя достаточно много акций. Например, коктейли по системе «1 + 1» стоили от 10 рублей, в обычное время — от 20.

Фото: Onliner

А вот Вьетнам, а именно популярный у туристов Фукуок, неожиданно оказался дороже.

— Я был во Вьетнаме раньше, и тогда мы тратили около $30 в день, при этом ничего не готовили и ели где-то три раза в день. С минимальными развлечениями было $35—40 в день.

Но Фукуок — это уже совсем другая история. В среднем выходило $100, а то и $120 в день. Но справедливости ради надо сказать, что сюда входят развлечения: дайвинг, канатные дороги, развлекательные парки вроде местного Диснейленда.

Фото: Onliner

Дешевле оказался Дананг — в среднем около $40—50 в день, включая еду и базовые развлечения, еще $10 можно накинуть на алкоголь.

Если суммировать траты на еду, развлечения, алкоголь, транспорт и покупки, расходы за почти два месяца составили около $4 тыс. на человека.

Фото: Onliner

Несмотря на общее положительное впечатление от поездки, без сложностей не обошлось. Одна из самых частых проблем — адаптация к местной кухне.

— Нужно быть готовым к тому, что еда там другая. Я в поездке отравился — шесть дней были температура и все последствия пищевого отравления. Один из друзей отравился пять раз за два месяца, пришлось даже обращаться в больницу по страховке.

Если лететь, то хотя бы на три недели. Потому что первые дни уходят на адаптацию, и если что-то вдруг пойдет не так, например ты заболеешь, то можно просто потерять половину поездки.

В Азии важно уважать местные правила и менталитет. Там не принято вести себя агрессивно, ругаться или конфликтовать. Это может закончиться неприятно — вплоть до проблем с полицией.

Фото: Onliner

Кроме того, стоит внимательнее относиться к безопасности вещей.

— У нас был случай, когда из номера в отеле украли около $200. Честно говоря, сами немного виноваты: оставили деньги в открытом чемодане. Но в целом нужно понимать, что такие вещи там случаются.

Александр также отмечает, что даже сейфы в отелях не всегда гарантируют безопасность.

— У многих сейфов есть универсальный код — например, четыре нуля. И если персонал его знает, то открыть такой сейф не проблема. Поэтому лучше не хранить все деньги в одном месте и быть внимательным.

Фото: Onliner

— Если оценивать поездку в целом, потратить меньше, чем в Беларуси, точно не получится?

— Смотря кто как живет. В целом мы останавливались в отелях и на короткий срок с целью побывать как можно в большем количестве мест.

Если рассматривать зимовку именно как возможность на месяц остаться в одном городе, потом на месяц в другом, при этом забронировать все заранее, то вполне можно уложиться в $1500 на человека. Это будет выше средней зарплаты в Беларуси, но мы ведь летим из зимы в лето, так что можно немного переплатить.

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