В Беларуси объявили о начале «аграрной операции национального значения» 16 21.03.2026, 13:08

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Перед этим 2026 год назвали «кукурузным».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) сообщило, что в стране началась «аграрная операция национального значения». Так в ведомстве назвали массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, пишет «Телеграф».

Минсельхозпрод поделился цифрами: предстоит засеять 572,6 тыс. га.

«По оперативным данным на сегодняшний день засеяно более 6% от плановой площади, что составляет более 37 тыс. га. В сев включились все регионы страны», - отчитались в Минсельхозпроде.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов после доклада Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов. При этом Горлов объявил 2026 год «кукурузным».

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