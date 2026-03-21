закрыть
26 июня 2026, пятница, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявили о начале «аграрной операции национального значения»

16
  • 21.03.2026, 13:08
  • 5,400
В Беларуси объявили о начале «аграрной операции национального значения»

Перед этим 2026 год назвали «кукурузным».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) сообщило, что в стране началась «аграрная операция национального значения». Так в ведомстве назвали массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, пишет «Телеграф».

Минсельхозпрод поделился цифрами: предстоит засеять 572,6 тыс. га.

«По оперативным данным на сегодняшний день засеяно более 6% от плановой площади, что составляет более 37 тыс. га. В сев включились все регионы страны», - отчитались в Минсельхозпроде.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов после доклада Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов. При этом Горлов объявил 2026 год «кукурузным».

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко