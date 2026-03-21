В Беларуси объявили о начале «аграрной операции национального значения»16
- 21.03.2026, 13:08
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Перед этим 2026 год назвали «кукурузным».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) сообщило, что в стране началась «аграрная операция национального значения». Так в ведомстве назвали массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, пишет «Телеграф».
Минсельхозпрод поделился цифрами: предстоит засеять 572,6 тыс. га.
«По оперативным данным на сегодняшний день засеяно более 6% от плановой площади, что составляет более 37 тыс. га. В сев включились все регионы страны», - отчитались в Минсельхозпроде.
Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов после доклада Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов. При этом Горлов объявил 2026 год «кукурузным».