Иран пропустит японские корабли через Ормузский пролив 2 21.03.2026, 13:16

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Трамп неудачно пошутил о Перл-Харборе?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова разрешить кораблям, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив.

Заявление прозвучало после консультаций между официальными лицами стран, передает Bloomberg со ссылкой на интервью Арагчи японскому агентству Kyodo News.

Известно, что Япония в значительной степени зависит от Ближнего Востока в вопросах импорта нефти. Война в Иране заставила эту азиатскую страну начать использовать нефть из резервов в этом месяце.

В то же время, по данным прессы, Япония испытывает давление со стороны президента США Дональда Трампа в отношении обеспечения безопасности в проливе.

Во время личной встречи с Трампом в начале этой недели в Вашингтоне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объяснила ему правовые ограничения в отношении участия Японии в таких мероприятиях. Она подчеркнула сферы, в которых стороны достигли согласия, в частности обязательство импортировать больше нефти из США и сотрудничать в сфере разработки ракет, пишет СМИ.

Война США против Ирана и шутки Трампа

Трамп также стал автором неуместной шутки во время встречи с Такаити, недопустимой на высшем дипломатическом уровне. На вопрос японского журналиста, почему Вашингтон не сообщил союзникам о своих планах по атаке на Иран, Трамп задал встречный вопрос – почему японцы не предупредили его о Перл-Харборе.

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