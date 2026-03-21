«А когда мы, по мнению властей, за что-то полностью платили?» 24 21.03.2026, 13:56

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Белорусов возмутили хамские заявления чиновников о «честной цене» за проезд.

Белорусы рассказали «Салідарнасці», дорог ли для них проезд в общественном транспорте.

На днях председатель Мингорсовета Артем Цуран встретился с коллективом «Керамина». Но разговор шел не столько о производстве, сколько о развитии транспортной инфраструктуры столицы. Среди прочего, чиновник заявил, что минчане оплачивают только треть стоимости проезда, остальное компенсируется «за счет бюджета города».

По подсчетам городских властей, если бы пассажиры платили полную стоимость, то билет или жетон на проезд стоил бы около 4 рублей. Это больше, чем стоимость поездки на некоторых частных маршрутках.

При этом, когда обеспокоенные люди уточняют, стоит ли ожидать скорого подорожания проезда, «Миноблавтотранс», например, отвечает расплывчато. Мол, цены могут и подняться, но мы пока ничего не знаем, все зависит от решения МАРТ — а вы не поднимайте панику.

И вот стало известно, что проезд в городском общественном транспорте в Минске все-таки дорожает. Согласно решению Мингорисполкома, билет на автобус, троллейбус, трамвай, электробус вырастет до 1,1 рубля (сейчас— 95 копейки), а в метро — до 1,15 рубля (теперь — 1 рубль). Также вырастет стоимость проездных.

Вообще, чиновники регулярно напоминают белорусам о том, что поездки в общественном транспорте для нас сильно дешевы (и все это благодаря субсидиям от государства).

Справка «Салідарнасці»

В январе 1996 года талончики в Минске подорожали с 750 до 1500 рублей (в сегодняшних ценах, с учетом деноминаций — 0,015 копейки). На начало 2026 года проезд в городском общественном транспорте Минска стоил 95 копеек, в метро и у водителя — 1 рубль.

При этом льготного проезда нет, но есть бесплатный: для детей до 7 лет, школьников (с картой учащегося или справкой), младшекурсники ССУЗов, людей с инвалидностью, военнослужащих-срочников и некоторых других категорий пассажиров.

«Салідарнасць» попросила белорусов поделиться, что они думают о цене проезда в городском транспорте и стали бы оплачивать 100%-ную его стоимость. Имена всех собеседников изменены.

«И мы «недоплачиваем», и нам «недодают»

— Талончик за рубль — это, конечно, ни о чем, — говорит минчанка Елена. — Даже проездной на все виды на месяц за 57 рублей — это недорого. А вот слышать сказку про белого бычка о том, что мы вечно недоплачиваем, честное слово, обидно.

Кто же тогда доплачивает за каждую поездку? Некий «бюджет»? Так не с наших ли, граждане, налогов он формируется? А налоги платят и те, кто вообще на общественном транспорте не ездит.

Решитесь уже один раз и сделайте стопроцентную оплату, — только заодно и технику в порядок приведите, и расписание выполняйте, как положено, а не кивайте то на снег, то на дождь, то еще на какие-то погодные условия. И систему льгот отработайте для детей, пенсионеров, уязвимых групп.

Если я правильно понимаю, тут логика такая же, как с коммунальными услугами. Если ввести обоснованные тарифы, то люди покряхтят, поворчат, но будут оплачивать сто процентов, никуда не денутся.

Но ведь тогда и требовать качество услуг начнут! Или возмущаться будут не только в соцсетях, но и на акциях протеста против подорожания. И не получится отвертеться, что у нас намного дешевле, чем в Европе. А так вроде бы и мы «недоплачиваем», и нам «недодают» — примерно то на то, по справедливости.

«Могу себе позволить»

— Я согласен платить полную стоимость, — говорит житель столицы Константин. — Пусть разовая поездка будет 4 рубля, а проездной около 200 рублей в месяц, с моей зарплатой могу себе позволить.

Но вот бабушка-пенсионерка, которой надо через весь город ездить, допустим, в больницу мужа проведать или на рынок — она не может. И таким, как она, нужно поездки дотировать. Так же, как школьникам, студентам. Не бесплатно — бесплатное не ценится. А четко прописать: кому и на сколько дешевле. Есть, например, «туристический» проездной, 5 рублей на день, сделайте «пенсионный», с половинной скидкой.

С другой стороны, если поднимутся цены, городской транспорт тоже должен соответствовать. Иначе народ дружно пересядет за те же деньги на частные маршрутки, а государственные автопарки опять будут ныть, что перевозки убыточны.

«Рубль — самое то»

— В моем городе проезд стоит 90 копеек, у родителей в Полоцке — столько же, — рассказала «Салідарнасці» жительница райцентра Марина.

По словам девушки, льготы на проезд если и есть, то «может, только для ветеранов войны», также бесплатно, со справкой из школы, ездят ученики.

— Но расстояния у нас небольшие, так что многие просто ходят пешком. А если совсем припекает (непогода, тяжелые сумки, опаздываешь, малышня на руках), то такси по городу — 5 рублей, вполне подъемно.

Я думаю, поставить цену на проезд меньше просто нереально, тогда даже на зарплаты водителям и кондукторам не хватит. Но и больше рубля — многие просто ездить не будут, у нас ведь далеко не столичные зарплаты. Рубль — самое то.

Тем более, сами автобусики у нас старые, добитые, расписание составлено отвратительно (как вам рейс раз в час?), а заканчивают ходить примерно в шесть вечера — все, дальше как хочешь, твои проблемы.

«И только в Беларуси — пенсионерам льгот не положено»

— Не доплачиваем? А когда мы, по мнению властей, за что-то полностью платили, будь то продукты или медицина? — задается риторическим вопросом, но вовсе не удивляется пенсионер Алексей Семенович. — И никто не может понять, как они там считают и таковы ли цифры на самом деле, как нам озвучивают.

Пару лет назад я еще работал на пенсии, тогда покупал проездной на три вида, без трамвая, и горя не знал. Теперь, как это говорится, на незаслуженном отдыхе, общественным транспортом езжу редко, но дисциплинированно покупаю талончики.

Для меня этот рубль вроде бы и недорого, думаю, и два рубля за поездку большинство минчан не разорило бы. К тому же, тут плохого не могу сказать, видно, что обновляется транспорт, в микрорайоне у нас новые красивые автобусы, а в метро вижу новые вагоны, как в Питере: когда двери открываются — зеленая вертикальная подсветка, когда закрываются — красная. И экраны, чтобы никто не выпал под прибывающий поезд, говорят, что тоже будут ставить.

В общем, определенная забота об удобстве пассажиров есть. Другое дело, странно, почему это преподносится всякий раз как что-то экстраординарное. Ведь в большинстве стран мира общественный транспорт — убыточная сфера. Это зона ответственности государства, его субсидируют из бюджета.

Но почему-то в Польше для людей старше 70 лет проезд бесплатный, а для более молодых пенсионеров очень дешевый. А в Люксембурге вообще для всех бесплатный.

И только в Беларуси — пенсионерам льгот не положено, дешевле можно только летом на пригородном, а бесплатно тебя прокатят разве что на выборы.

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