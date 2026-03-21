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СМИ: США и Израиль атаковали иранский атомный объект

  • 21.03.2026, 14:09
  • 2,726
СМИ: США и Израиль атаковали иранский атомный объект

Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано.

В субботу, 21 марта, якобы был нанесен удар по иранскому атомному объекту. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, сообщает «Фокус».

США и Израиль нанесли совместный удар по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана.

«Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», – говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что утечек радиоактивных материалов в результате ракетного удара не зафиксировано.

Угроза для населения прилегающих районов отсутствует.

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