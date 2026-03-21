СМИ: США и Израиль атаковали иранский атомный объект
- 21.03.2026, 14:09
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Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано.
В субботу, 21 марта, якобы был нанесен удар по иранскому атомному объекту. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, сообщает «Фокус».
США и Израиль нанесли совместный удар по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на организацию по атомной энергии Ирана.
«Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», – говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что утечек радиоактивных материалов в результате ракетного удара не зафиксировано.
Угроза для населения прилегающих районов отсутствует.