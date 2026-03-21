Под Минском загорелся торговый центр 2 21.03.2026, 14:18

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Пожар тушили не люди.

В Минском районе ночью сработала автоматическая система пожаротушения в торговом центре. Благодаря своевременному срабатыванию системы возгорание было быстро ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ночью 21 марта система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» зафиксировала задымление в торговом центре вблизи деревни Боровая Минского района. По прибытии пожарных подразделений МЧС на место вызова было установлено, что произошло загорание имущества в торговом павильоне на площади около 4 кв. м.

Возгорание было оперативно ликвидировано автоматической системой пожаротушения. Пострадавших нет.

На данный момент причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки удлинителя.

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