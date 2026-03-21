Тайвань собирает все силы для отражения нападения Китая 4 21.03.2026, 14:27

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Власти острова активно подготавливают население.

На фоне растущей напряженности между Китаем на Тайванем набирает обороты движение гражданской обороны, призванное подготовить население к возможному конфликту, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива, поддерживаемая правительством президента Лая Циндэ, предполагает вовлечение общества в систему национальной устойчивости. Власти считают, что готовность населения — ключевой фактор сдерживания наряду с военным потенциалом.

По всей стране появляются гражданские организации и учебные программы, обучающие основам выживания, первой помощи, действиям при воздушных тревогах и информационных атаках. Некоторые группы проводят масштабные тренировки, другие — локальные занятия и моделирование кризисных сценариев.

Отдельное внимание уделяется подготовке инфраструктуры: постройке укрытий, налаживанию устойчивых систем связи и медицинской помощи. Одной из задач также является обеспечение коммуникации в случае отключения интернета, в том числе с использованием автономных сетевых решений.

Тем не менее власти сталкиваются с рядом трудностей. Высокий уровень жизни и ощущение безопасности снижают мотивацию части населения участвовать в программах подготовки. Кроме того, политические разногласия и парламентский тупик осложняют принятие крупного оборонного бюджета.

Ситуация усугубляется тем, что Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для достижения объединения. При этом значительная часть жителей острова выступает за сохранение статус-кво или постепенное движение к независимости.

На этом фоне отдельные граждане и сообщества всё активнее готовятся самостоятельно — собирают аварийные наборы, проходят курсы выживания и участвуют в тренировках, стремясь повысить личную и коллективную устойчивость в условиях потенциального кризиса.

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