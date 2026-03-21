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Литовские компании отказались платить по 120 евро в сутки за застрявшие в Беларуси фуры

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  • 21.03.2026, 14:36
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Литовские компании отказались платить по 120 евро в сутки за застрявшие в Беларуси фуры

Вопрос должен быть решен в понедельник.

Глава Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava (Ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы) Эрландас Микенас сообщил, что информация о возможном освобождении литовских фур в Беларуси поступила к ним еще в середине этой недели.

«Да, нас проинформировала Белорусская национальная ассоциация перевозчиков BAMAP (Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков) о том, что Александр Лукашенко примет решение уже в начале следующей недели. Думаю, что фуры будут отпущены — эта информация ходила уже некоторое время, и мы получили ее еще в середине недели», — рассказал Микенас.

Он также заявил, что рассчитывает на снижение оплаты за стоянку на белорусской территории. Изначально МВД Беларуси назвало сумму 12 евро за сутки. Впрочем, какими могут быть платежи, функционер не уточнил.

Вице-президент ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов уточнил, что в его организации все еще ждут окончательные условия, которые выставит белорусская сторона.

«Весь вопрос был только в том, на каких условиях их отдадут. Пока условий нет, они, скорее всего, будут в понедельник», — рассказал Тарасов.

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