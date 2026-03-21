«Он был образцом для подражания»: Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино вспоминают Чака Норриса 2 21.03.2026, 14:45

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Чак Норрис

Знаменитости высказали поддержку семье актера.

Внезапная смерть Чака Норриса поразила мир кино. Актер ушел из жизни в возрасте 86 лет после экстренной госпитализации на Гавайях.

На внезапную смерть звезды и мастера боевых искусств отреагировали знаменитые коллеги.

Жан-Клод Ван Дамм

Знаменитый актер и звезда фильма «Универсальный солдат» Жан-Клод Ван Дамм опубликовал в своем Instagram архивные кадры с Чаком Норрисом. Звезды были знакомы много лет и поддерживали дружеские отношения.

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной моего друга, Чака Норриса. Мы знали друг друга с юных лет, и я всегда уважал его как человека. Мои мысли и молитвы с его семьей. Он никогда не будет забыт», — высказался Ван Дамм.

Жан-Клод Ван Дамм и Чак Норрис в молодости

Фото: instagram.com, Жан-Клод Ван Дамм

Сильвестр Сталлоне

Звезда боевиков Сильвестр Сталлоне высказался о кончине коллеги по фильму «Неудержимые 2» в Instagram. Он разместил фото со съемок вместе с Чаком и признался, что наслаждался совместной работой с ним.

«Мне очень понравилось работать с Чаком. Он был настоящим американцем во всех смыслах. Замечательный человек, и я выражаю свои соболезнования его прекрасной семье», — написал Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне и Чак Норрис - Неудержимые

Фото: instagram.com, Сильвестр Сталлоне

Дольф Лундгрен

Шведский актер Дольф Лундгрен, известный по роли в фильме «Рокки 4», особенно эмоционально воспринял смерть Норриса. Он признался в Instagram, что всегда считал актера примером для подражания.

«Чак Норрис — чемпион. С тех пор, как я в юности занимался боевыми искусствами, а позже и снимался в кино, я всегда считал его образцом для подражания. Человеком, обладавшим уважением, смирением и силой, необходимыми для настоящего мужчины. Нам будет тебя не хватать, мой друг», — заявил Лундгрен.

Дольф Лундгрен и Чак Норрис

Фото: instagram.com, Дольф Лундгрен

Стивен Кинг

Известный писатель и мастер ужасов Стивен Кинг вспомнил свои любимые шутки, связанные с персоной Чака Норриса в соцсети Х.

«Моя любимая шутка про Чака Норриса: Чак не смывает воду в унитазе, он просто пугает его до смерти. Второе любимое: Когда Чак Норрис родился, он сам отвез свою маму из роддома домой. Серьезно, я считал его великим. «Безмолвный гнев» напугал до чертиков моих пацанов... и меня самого», — написал Кинг.

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