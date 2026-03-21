закрыть
26 июня 2026, пятница, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон нарушил работу аэропорта Таллинна

1
  • 21.03.2026, 14:54
  • 2,612
Дрон нарушил работу аэропорта Таллинна

Полиция Эстонии расследует обстоятельства инцидента.

В ночь на субботу аэропорт Таллинна задержал посадку трёх самолётов из-за дрона, приблизившегося к аэродрому.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Работа аэропорта была приостановлена на 20 минут из-за угрозы БПЛА.

«Аэропорт Таллинна получил от компании Lennuliiklusteeninduse AS информацию о том, что в районе Ласнамяэ движется дрон, который может представлять угрозу для воздушного движения. Компания Lennuliiklusteeninduse AS применила соответствующие процедуры, что повлияло на три прибывающих рейса, из которых два были направлены на ожидание, а один – в Хельсинки», – сообщила пресс-секретарь аэропорта Джейн Калласте.

Как оказалось, владелец дрона, двигавшегося в сторону аэропорта, просто потерял управление аппаратом.

«Мы получили информацию от полиции о том, что обеспокоенный оператор дрона потерял связь со своим дроном и что дрон, вероятно, движется в направлении аэропорта. После этого диспетчер сообщил самолетам, находящимся в воздухе, о дроне с неизвестным местоположением, и самолеты остались на своих курсах», – рассказал руководитель отдела управления воздушным движением компании Lennuliiklusteeninduse AS Михкель Хауг.

Полиция и транспортное управление Эстонии расследуют обстоятельства инцидента.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко