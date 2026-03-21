Дрон нарушил работу аэропорта Таллинна 1 21.03.2026, 14:54

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Полиция Эстонии расследует обстоятельства инцидента.

В ночь на субботу аэропорт Таллинна задержал посадку трёх самолётов из-за дрона, приблизившегося к аэродрому.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Работа аэропорта была приостановлена на 20 минут из-за угрозы БПЛА.

«Аэропорт Таллинна получил от компании Lennuliiklusteeninduse AS информацию о том, что в районе Ласнамяэ движется дрон, который может представлять угрозу для воздушного движения. Компания Lennuliiklusteeninduse AS применила соответствующие процедуры, что повлияло на три прибывающих рейса, из которых два были направлены на ожидание, а один – в Хельсинки», – сообщила пресс-секретарь аэропорта Джейн Калласте.

Как оказалось, владелец дрона, двигавшегося в сторону аэропорта, просто потерял управление аппаратом.

«Мы получили информацию от полиции о том, что обеспокоенный оператор дрона потерял связь со своим дроном и что дрон, вероятно, движется в направлении аэропорта. После этого диспетчер сообщил самолетам, находящимся в воздухе, о дроне с неизвестным местоположением, и самолеты остались на своих курсах», – рассказал руководитель отдела управления воздушным движением компании Lennuliiklusteeninduse AS Михкель Хауг.

Полиция и транспортное управление Эстонии расследуют обстоятельства инцидента.

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