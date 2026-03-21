закрыть
26 июня 2026, пятница, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль атаковал порт, через который Иран получал помощь от России

  • 21.03.2026, 15:18
  • 9,814
Израиль атаковал порт, через который Иран получал помощь от России

Удар по катерам в Каспийском море вызвал нервную реакцию Москвы.

Израильские ВВС расширили географию своих операций, нанеся удар по иранским военным катерам в Каспийском море и порту Бендер-Энзели, где расположен штаб Северного флота Ирана.

Этот порт связан морскими линиями с российскими портами и использовался для военно-технических поставок. Иран и Россия используют несколько портов, но Бендер-Энзели является ключевым. Некоторые военблогеры даже использовали формулировку, что для Ирана это буквально окно в Россию. «Фокус» выяснил все, что известно.

На важность Бендер-Энзели указывает и реакция Министерства иностранных дел РФ, которое выступило с возмущенным заявлением после того, как атака была подтверждена.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила в связи с ракетной атакой на порт Бендер-Энзели 18 марта 2026 года, что «американо-израильская коалиция продолжает подливать керосин в разожженный ими костер войны на Ближнем Востоке, ведя дело к ее дальнейшему расползанию».

«Иранский порт Энзели на Каспийском море является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием», — заявила Захарова.

В МИД РФ сообщили, что задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт. А потому появилась угроза «втягивания прикаспийских государств в военный конфликт».

Захарова заявила, что акватория Каспийского моря «всегда» воспринималась странами региона и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества, а теперь «безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу».

Россия предоставляла Ирану разведывательные данные, помогающие ему наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

В Израиле не комментировали заявление России, но комментировали удары по порту Бендер-Энзели.

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по северному Ирану, но не уточнила, были ли целью атаки иранские военно-морские суда в этом районе. «Израильские ВВС, действуя на основании разведывательных данных ВМС и Армии обороны Израиля, впервые в рамках операции «Рычащий лев» начали наносить удары по целям на севере Ирана. Подробности позже», — говорится в заявлении военных.

Также СМИ Израиля сообщали, что было поражено около пяти иранских кораблей в порту. И отдельно отмечалось, что в июле прошлого года, спустя несколько недель после окончания 12-дневной войны между Ираном и Израилем, военно-морские силы Ирана провели совместные военные учения с российским военно-морским флотом в Каспийском море, чтобы «повысить уровень безопасности в Каспийском регионе и укрепить сотрудничество между военно-морскими силами России и Ирана».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко