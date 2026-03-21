Израиль атаковал порт, через который Иран получал помощь от России 21.03.2026, 15:18

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Удар по катерам в Каспийском море вызвал нервную реакцию Москвы.

Израильские ВВС расширили географию своих операций, нанеся удар по иранским военным катерам в Каспийском море и порту Бендер-Энзели, где расположен штаб Северного флота Ирана.

Этот порт связан морскими линиями с российскими портами и использовался для военно-технических поставок. Иран и Россия используют несколько портов, но Бендер-Энзели является ключевым. Некоторые военблогеры даже использовали формулировку, что для Ирана это буквально окно в Россию. «Фокус» выяснил все, что известно.

На важность Бендер-Энзели указывает и реакция Министерства иностранных дел РФ, которое выступило с возмущенным заявлением после того, как атака была подтверждена.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила в связи с ракетной атакой на порт Бендер-Энзели 18 марта 2026 года, что «американо-израильская коалиция продолжает подливать керосин в разожженный ими костер войны на Ближнем Востоке, ведя дело к ее дальнейшему расползанию».

«Иранский порт Энзели на Каспийском море является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием», — заявила Захарова.

В МИД РФ сообщили, что задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт. А потому появилась угроза «втягивания прикаспийских государств в военный конфликт».

Захарова заявила, что акватория Каспийского моря «всегда» воспринималась странами региона и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества, а теперь «безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу».

Россия предоставляла Ирану разведывательные данные, помогающие ему наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

В Израиле не комментировали заявление России, но комментировали удары по порту Бендер-Энзели.

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по северному Ирану, но не уточнила, были ли целью атаки иранские военно-морские суда в этом районе. «Израильские ВВС, действуя на основании разведывательных данных ВМС и Армии обороны Израиля, впервые в рамках операции «Рычащий лев» начали наносить удары по целям на севере Ирана. Подробности позже», — говорится в заявлении военных.

Также СМИ Израиля сообщали, что было поражено около пяти иранских кораблей в порту. И отдельно отмечалось, что в июле прошлого года, спустя несколько недель после окончания 12-дневной войны между Ираном и Израилем, военно-морские силы Ирана провели совместные военные учения с российским военно-морским флотом в Каспийском море, чтобы «повысить уровень безопасности в Каспийском регионе и укрепить сотрудничество между военно-морскими силами России и Ирана».

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